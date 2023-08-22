Названа страна — кандидат в БРИКС с уверенной проамериканской позицией Политолог Лидовской: несмотря на симпатии к БРИКС, Аргентина — проамериканская

Фото: Cristian Bayona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аргентина, несмотря на желание вступить в БРИКС, «хочет быть и с теми, и с этими», рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Он добавил, что в 2023 году по итогам президентских выборов страну может возглавить «абсолютно проамериканский правый анархо-капиталист» Хавьер Милей.

Аргентина хочет быть и с теми, и с этими, активно работает с МВФ. Недавно президент Альберто Фернандес посещал США, где были достигнуты необъявленные договоренности, Байден обещал ему помочь с реструктуризацией долга перед МВФ. Плюс там скоро выборы, один из главных претендентов — правый анархо-капиталист, радикал Хавьер Милей, которого называют латиноамериканским Трампом, только еще хуже. Милей абсолютно проамериканский в плохом смысле, — считает Лидовской.

По его словам, США смогут использовать расширение БРИКС в своих интересах, обостряя противоречия между новыми членами организации. Он добавил, что Китай поддерживает увеличение количества стран — участников объединения, Индия и Бразилия — нет, а Россия занимает промежуточную позицию.

Лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении в БРИКС, сообщила в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по возможности вступления в БРИКС было установлено еще больше.

Среди стран, которые на официальном уровне проявили интерес к вступлению в БРИКС, оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам. По мнению главы МИД Южно-Африканской Республики, подобная заинтересованность указывает на большой вес БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.