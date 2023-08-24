Эксперт-международник указал на главное отличие БРИКС от G7 Международник Суслов: члены БРИКС не боятся плюрализма в своих рядах

Фото: Prime Ministers Office/Press Inf/Global Look Press

15-й саммит БРИКС

Объединение БРИКС в отличие от «Большой семерки» не является блоком и гомогенной структурой, где все участницы придерживаются схожих с США политических взглядов, заявил NEWS.ru замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, внутри БРИКС есть много противоречий, которые не мешают членам организации эффективно взаимодействовать.

Внутри БРИКС есть страны, которые конфликтуют друг с другом по региональным вопросам. Например, Китай и Индия. Сейчас добавляются еще Иран и Саудовская Аравия, которые до сих пор относятся друг к другу, скорее, враждебно, и несмотря на это, их отношения улучшились при китайском посредничестве. Не стоит опасаться, что усиление разноголосицы и плюрализма в БРИКС обязательно обречет это образование на некий паралич, — сказал Суслов.

Эксперт также добавил, что всех участников БРИКС, включая новых, объединяет единая цель — сформировать многополярный и справедливый мировой порядок.

Шесть новых стран, которые присоединяются к БРИКС, полностью привержены этой стратегической цели, они все проводят независимую внешнюю политику и стремятся к усилению своей самостоятельности и субъектности в мировых делах. Они все отрицают американскую гегемонию и отказываются плясать под американскую дудку, — отметил Суслов.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Они станут членами с 1 января 2024 года. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил NEWS.ru, что расширение организации является очень хорошей новостью, так как за последние годы она отметилась успешным решением многих экономических и социальных вопросов.