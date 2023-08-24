Чем поможет России расширение БРИКС С 1 января 2024 года будет создано новое объединение развивающихся стран БРИКС+

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Саммит БРИКС в ЮАР

Шесть стран из двадцати трех, подавших заявки, получили официальное приглашение присоединиться к пятерке членов БРИКС. С 1 января 2024 года новое расширенное объединение развивающихся стран по предложению председателя Си будет называться БРИКС+. По словам президента Бразилии, сообщество уже выработало некие критерии своего расширения. Но пока они не преданы гласности, попробуем понять, чем руководствовалась пятерка стран на этот раз, единогласно высказавшись в пользу приема Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии.

Гармония всех континентов

Прием Аргентины явно усердно лоббировала ее соседка Бразилия. Обе страны претендуют на то, чтобы войти в Совбез ООН в качестве постоянных членов. Не исключено, что на этапе ооновской перестройки, о которой много нынче говорят, аргентинцы вернут должок бразильцам, высказавшись за то, что «страна футбола» должна в первую очередь представлять континент в Совбезе. Притом что тяжелое экономическое положение страны, балансирующей на грани дефолта, делает непредсказуемыми результаты президентских выборов в будущем ноябре. А среди кандидатов-фаворитов есть, например, сторонники полной долларизации местной экономики. Правда, в плане экономики Аргентина все больше зависит от Китая.

Очевидно также теперь в БРИКС шире представлена Африка. Вхождение влиятельнейшей и достаточно развитой страны континента — Египта — не вызывает никаких сомнений. К тому же Каир просил Москву поддержать его кандидатуру и даже отказался, несмотря на американский нажим, поставлять Украине боеприпасы. А вот членство беднейшей Эфиопии вызывает некоторое удивление. Кандидатуру этой страны активно поддерживала ЮАР, стремящаяся упрочить позиции Черного континента. Не исключено, что в Претории не хотели просто видеть в БРИКС более влиятельные страны континента проде Нигерии.

Приход Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ был ожидаем по многим причинам. Во-первых, в рамках БРИКС отныне широко представлены регион Персидского залива и Среднего Востока. К тому речь идет о повышении значения исламском фактора сообщества (причем всех его ветвей) как важной политической компоненты Глобального Юга. Не говоря уже о том, что отныне члены БРИКС контролируют основные мировые запасы углеводородов, став еще и в миниатюре ОПЕК. Естественно, укрепятся позиции и Нового банка развития. Понятно, что теперь финансовый и энергетический потенциал сообщества возрастает кратно.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Саммит БРИКС в ЮАР

Смягчать внутренние противоречия

Давно известно об исторических территориальных спорах Индии и Китая, на чем постоянно пытаются играть США со своими сателлитами. Но одновременно нельзя забывать и том, что есть напряжение между Эфиопией и Египтом. И даже после того как Иран при посредничестве Китая восстановил рабочие связи с монархиями Персидского залива, нельзя говорить о том, что в их отношениях все вопросы сняты окончательно.

Потому и БРИКС+ представляется вполне удачной площадкой для постоянных консультаций ее членов на самом высшем уровне при посредничестве остальных стран, входящих в организацию, в целях быстрого разрешения возникающих противоречий.

А опыт посредничества внутри БРИКС вполне может служить моделью для практики миротворчества от лица всей организации в разного рода локальных конфликтах.

Организация самодостаточных стран

Ясно, что при выборе очередных кандидатов на вступление упор делался на самодостаточные страны, проводящие независимую экономическую политику, которые, как говорится, не станут обузой для коллектива БРИКС. Исключение — только Эфиопия. Но дополнительные критерии ее отбора, может быть, станут очевидны позже. К тому же тот же Иран обладает уникальным опытом выживания в условиях тотальных западных санкций и расположен на формирующихся стратегических путях Север — Юг.

В целом же произошло количественное расширение, которое в перспективе должно дать и качественный эффект. Состав будет расширяться и дальше. Но, например, вопрос введения собственной валюты пока отложен. Страны-участницы сосредоточатся на развитии торгово-экономических отношений.