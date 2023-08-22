Рождение большой «антисемерки»: чего ждать от саммита БРИКС в ЮАР В ЮАР началась встреча лидеров БРИКС. Станет ли она поворотной для мировой политики?

Фото: Public domain/Flickr.com/BRICS

Президент Китая Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Китай хочет превратить БРИКС в политический противовес Западу, но не все члены блока с этим согласны, пишет Financial Times со ссылкой на источник в Пекине. Встреча лидеров БРИКС, которая стартует во вторник в Йоханнесбурге, должна прояснить, в каком направлении будут двигаться участники этого объединения. Стоит ли ожидать, что БРИКС превратится в новый геополитический полюс, вторую G7 или «большую антисемерку», — в материале NEWS.ru.

Что саммит даст нынешним членам БРИКС

Накануне саммита БРИКС между его членами назрели разногласия, сообщила в понедельник Financial Times (FT). По версии британской газеты, Пекин хочет превратить блок в политическую силу, которая сможет бросить вызов Западу и странам «Большой семерки», но не все члены группы с этим согласны. Лидеры БРИКС соберутся на этой неделе, чтобы обсудить его расширение.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров более 60 государств на саммит, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. FT со ссылкой на чиновников, осведомленных о ходе переговоров, сообщает, что некоторые из них могут получить приглашение вступить в блок, в который сейчас входят ЮАР, Бразилия, Россия, Индия и Китай.

Фото: Fikile Marakalla/GCIS/Global Look Press Президент ЮАР Сирил Рамафоса

В преддверии саммита между Дели и Пекином возникли разногласия из-за возможного расширения. Причиной трений стал вопрос о том, должен ли блок оставаться нейтральным клубом, призванным продвигать экономические интересы развивающихся стран, или же превратиться в политическую силу, способную открыто бросить вызов Западу. Об этом FT рассказали чиновники, проинформированные о позициях Индии и Китая. Как сообщили представители ЮАР, заинтересованность во вступлении в блок выразили 23 государства.

«Если мы расширим БРИКС до такой степени, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на страны „Большой семерки“, тогда наш коллективный голос в мировых делах станет весомее», — сказал газете китайский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Как может пройти расширение БРИКС

В общей сложности 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, 23 страны официально подали заявки. Среди них Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Таиланд, Куба, Египет и Нигерия.

При этом внутри объединения нет единства по вопросу принятия новых членов. Как отмечает FT, Китай, Россия и Южная Африка согласны расширить количество партнеров — это важно для КНР в ее противостоянии с США и для России ввиду введенных против нее санкций. Бразилия относится к этой идее скептически, считая, что расширение сделает структуру «аморфной и недееспособной», Индия воздержалась. Игнорировать голос Китая странам-членам будет сложно, его доля в товарообороте стран БРИКС достигает 70%.

Фото: Public domain/Flickr.com/BRICS Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил лидеров более 60 государств на саммит, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа

Сможет ли БРИКС стать конкурентом G7 и Западу

Политолог Малек Дудаков склонен доверять словам источников британской газеты. «Это правда. Мы наблюдаем у Пекина такие амбиции. БРИКС до последнего момента развивалось как экономическая альтернатива западной финансово-экономической системе. Но сейчас на первый план выходит геополитика», — сказал эксперт NEWS.ru.

По мнению политолога, для руководства Поднебесной это очень важно в связи с нарастающими внутренними проблемами, экономическими и банковскими, в том числе с кризисом на ипотечном рынке. «Пекину нужна некая внешняя экспансия, закрепление позиции себя и своих стран-союзниц в мире. Поэтому китайцы активно продвигают расширение БРИКС, надеясь включить туда побольше союзников — Аргентину, Пакистан, Алжир и другие страны», — перечислил Дудаков.

Пока эксперт не берется определить, сможет ли БРИКС стать «антисемеркой», — ведь пока она имеет довольно «рыхлую структуру». «Есть противоречия между той же Индией и Китаем. Так что пока судить сложно, но определенный потенциал действительно имеется».

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее предупредила: было бы «крайне неправильно» рассматривать расширение БРИКС как шаг, направленный против Запада. Возможное вступление Ирана, Белоруссии и Венесуэлы в блок, скорее всего, расценят как укрепление связки Россия — Китай, считает Дудаков.

«Раньше БРИКС воспринималось как организация, которая занимается только интересами стран-участниц, но за последние полтора года ситуация изменилась. Теперь к БРИКС относятся как к альтернативе Западу», — считает научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look Press В общей сложности 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС

«Это не означает, что БРИКС хочет всеми командовать. Просто последние полтора года показали, что самое плохое в международных делах — это монополия: на платежные системы, рынки, биржи. Все хотят от нее уйти, и БРИКС дает такую возможность», — отметил Бордачев.

По его словам, «альтернатива не означает замену. Она означает предоставление всем странам выбора. Речь идет о конкуренции, ведь монополист в данном случае — Запад, который воспринимает любую альтернативу как конкуренцию».

Это очень важный саммит, пояснил NEWS.ru главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Лунев. «Это крайне значимое мероприятие, учитывая решение Китая придавать БРИКС геополитическое значение и противостоять G7, — отметил Лунев. — Раньше такое противостояние „Большой семерке“ было позицией одной России, а теперь Китай будет нас поддерживать. Китай не хотел обострять отношения с Западом, но Запад сам их обострил».

Что будут обсуждать на встрече в Йоханнесбурге

Если судить по официальным анонсам, на повестке саммита будут проблемы климата, модернизации образования, восстановления после пандемии и укрепления глобального сотрудничества. Ожидаются дискуссии о торговых и инвестиционных возможностях в различных секторах — от энергетики до цифровой экономики и рынка труда.

Последний день саммита будет отведен для переговоров с лидерами других стран. Как рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор, особое внимание будет уделено отношениям между БРИКС и африканскими странами. По ее словам, партнеры БРИКС стремятся изучить возможности получения выгоды от Африканской континентальной зоны свободной торговли.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор

Кто из лидеров посетит саммит БРИКС

Среди глав государств в Йоханнесбурге ожидают президента Бразилии Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина. Президент России Владимир Путин примет участие по видеосвязи, а представлять РФ на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время подготовки к саммиту возникла неопределенность, вызванная тем, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Посетить саммит намеревался президент Аргентины Альберто Фернандес, что было логично, учитывая аргентинскую заявку на вступление в БРИКС. Но несколько дней назад Буэнос-Айрес заявил, что главу государства заменит министр иностранных дел Сантьяго Кафера.

Принять участие в саммите БРИКС хотел президент Франции Эммануэль Макрон. Москва выступила против, поскольку в украинском конфликте Париж выбрал сторону Киева. В итоге Макрон не получил приглашения.

Что саммит БРИКС даст Москве

В Москве официально не подтверждают планы превратить БРИКС в «большую антисемерку». Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту» заявил, что «перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового „коллективного гегемона“».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

По словам министра, члены «пятерки» последовательно выступают за создание условий для развития всех государств, что исключает блоковую логику холодной войны и «геополитические игры с нулевой суммой». Лавров добавил, что БРИКС стремится предложить решения, основанные на коллективном подходе.

«Россия никогда не стремилась изменить международный порядок силой и оказалась в состоянии конфликта с Западом вынужденно. Позиция России состоит в реформировании, а не в разрушении мироустройства, чтобы международный порядок стал более справедливым. Участие в БРИКС, как и в ШОС, — фактор, способствующий провалу попыток Запада бойкотировать нашу страну. Благодаря этим организациям Москве удалось избежать изоляции», — отмечает Бордачев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, не стоит верить западным аналитикам, предрекающим, что во время саммита Китай привлечет к себе все внимание. «Они говорят о бенефисе Китая, что Россия оказалась на вторых ролях. Все это — лишь попытка внести раскол в БРИКС», — уверен Бордачев.

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