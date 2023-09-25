Президент Украины Владимир Зеленский при посещении парламента Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунка. Как на это отреагировали британцы?
Что произошло в парламенте Канады
Агентство Associated Press опубликовало фотографию с выступления Владимира Зеленского в парламенте. На ней запечатлено, как президент Украины показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в 1-й украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», — говорится в подписи к фото.
Сообщается, что Ярослав Хунк был приглашен в парламент в честь приезда украинской делегации. Он служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду
1-я украинская дивизия, иначе именуемая как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина», представляла собой тактическое соединение войск нацистской Германии. Она была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году.
Как отреагировали британцы
Читатели Daily Mail сошлись во мнении, что Владимир Зеленский и Джасин Трюдо знали, кто был приглашен в парламент, и выразили надежду, что действия политиков «покажут общественности, кем является президент Украины»:
«Некоторых людей, которые работали на немцев во Второй мировой войне, на Украине превозносят как героев. Зеленский точно знает, кто этот парень».
«Похоже, люди наконец-то осознают правду о Зеленском. Это заняло слишком много времени!»
«Сейчас они показывают свое истинное лицо, позор всем людям, которые все еще поддерживают этих людей».
«Зеленский — фарс, актер-подражатель, играющий героя войны».
«Они просто аплодируют человеку, за которым следуют», — написали комментаторы.
В чем был прав Путин? Что думают британцы
Британцы также отметили, что поступок Владимира Зеленского показал, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил, что украинский лидер прикрывает героизацию нацизма в своей стране:
«Кажется, Россия была права».
«Путин очищает Украину и мир от этих нацистов... мы будем благодарить его в ближайшие годы».
«Путин был прав насчет Зеленского», — уверены пользователи Сети.
Некоторые также отметили, что подобное не произошло бы, если бы страны не пытались переписать и исказить историю для личной выгоды:
«Многие западные страны, в том числе Канада, воспитали молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма».
«Великобритания, Америка и Канада прекрасно знали, кто эти ребята, в 1945 году они впустили в свои страны десятки тысяч бывших нацистов, дали им новые удостоверения личности в перспективе использовать их когда-нибудь против России. Что и произошло сейчас», — заметили читатели Daily Mail.
Пользователи также указали на некомпетентность Трюдо. Одни назвали его позором Канады, другие — призвали уйти в отставку:
«Трюдо — полный некомпетентный человек, который выставляет Канаду и себя международным посмешищем. Никто не воспринимает его всерьез, за исключением экстремистов, которым он потворствует ради голосов».
«Трюдо должен уйти в отставку с позором», — написали читатели британской газеты.
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