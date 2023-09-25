«Путин был прав»: британцы о приветствии Зеленским экс-бойца дивизии СС Читатели Daily Mail: Путин был прав, говоря, что Зеленский прикрывает нацизм

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский при посещении парламента Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунка. Как на это отреагировали британцы?

Что произошло в парламенте Канады

Агентство Associated Press опубликовало фотографию с выступления Владимира Зеленского в парламенте. На ней запечатлено, как президент Украины показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в 1-й украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», — говорится в подписи к фото.

Сообщается, что Ярослав Хунк был приглашен в парламент в честь приезда украинской делегации. Он служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду

1-я украинская дивизия, иначе именуемая как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина», представляла собой тактическое соединение войск нацистской Германии. Она была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году.

Как отреагировали британцы

Читатели Daily Mail сошлись во мнении, что Владимир Зеленский и Джасин Трюдо знали, кто был приглашен в парламент, и выразили надежду, что действия политиков «покажут общественности, кем является президент Украины»:

«Некоторых людей, которые работали на немцев во Второй мировой войне, на Украине превозносят как героев. Зеленский точно знает, кто этот парень».

«Похоже, люди наконец-то осознают правду о Зеленском. Это заняло слишком много времени!»

«Сейчас они показывают свое истинное лицо, позор всем людям, которые все еще поддерживают этих людей».

«Зеленский — фарс, актер-подражатель, играющий героя войны».

«Они просто аплодируют человеку, за которым следуют», — написали комментаторы.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Джастин Трюдо и Президент Украины Владимир Зеленский

В чем был прав Путин? Что думают британцы

Британцы также отметили, что поступок Владимира Зеленского показал, что президент России Владимир Путин был прав, когда говорил, что украинский лидер прикрывает героизацию нацизма в своей стране:

«Кажется, Россия была права».

«Путин очищает Украину и мир от этих нацистов... мы будем благодарить его в ближайшие годы».

«Путин был прав насчет Зеленского», — уверены пользователи Сети.

Некоторые также отметили, что подобное не произошло бы, если бы страны не пытались переписать и исказить историю для личной выгоды:

«Многие западные страны, в том числе Канада, воспитали молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма».

«Великобритания, Америка и Канада прекрасно знали, кто эти ребята, в 1945 году они впустили в свои страны десятки тысяч бывших нацистов, дали им новые удостоверения личности в перспективе использовать их когда-нибудь против России. Что и произошло сейчас», — заметили читатели Daily Mail.

Пользователи также указали на некомпетентность Трюдо. Одни назвали его позором Канады, другие — призвали уйти в отставку:

«Трюдо — полный некомпетентный человек, который выставляет Канаду и себя международным посмешищем. Никто не воспринимает его всерьез, за ​​исключением экстремистов, которым он потворствует ради голосов».

«Трюдо должен уйти в отставку с позором», — написали читатели британской газеты.

Читайте также:

Папа римский рассказал, кто получает выгоду от конфликта на Украине

Жена Зеленского выразила сомнения насчет его будущего на посту президента

Зеленского обвинили в «обнулении» холокоста