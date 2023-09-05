Путин пояснил, зачем Запад назначил руководителем Украины этнического еврея Путин: отвратительно, что этнический еврей Зеленский прикрывает нацизм

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Назначив президентом Украины этнического еврея Владимира Зеленского, Запад прикрывает античеловеческую сущность, которая положена в основу современного украинского государства, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, это делает ситуацию «в высшей степени отвратительной».

Таким образом они прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, основу современного украинского государства. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине. Это уничтожение 1,5 миллионов человек, — сказал президент.

Лучше всего, по словам российского лидера, это понимают простые граждане Израиля.

Ранее Путин рассказал, кто нес ответственность за уничтожение евреев на Украине. В беседе с директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником во время заседания оргкомитета «Победа» он отметил, что в годы ВОВ среди украинцев были те, кто спасал людей, но другие несут непосредственную ответственность за уничтожение евреев. Речь идет о коллаборационистах, которые причастны к убийству 1,5 млн человек.