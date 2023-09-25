Жена Зеленского выразила сомнения насчет его будущего на посту президента Зеленская: муж может не участвовать в следующих выборах президента Украины

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от участия в следующих выборах главы страны, рассказала Business Insider его супруга Елена. Она отметила, что решение об участии в выборах Зеленский примет в зависимости от желания украинского общества.

Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться, — заявила она.

Елена Зеленская выразила готовность поддержать любое решение супруга. Она отметила, что семья уже имеет некоторый опыт после первого президентского срока.

До этого она пожаловалась на то, что совсем не видит мужа. По ее словам, их семья разделена и они почти не видятся из-за загруженного графика супруга.

Также первая леди Украины дала интервью, где поведала стране и миру о том, что вынуждена по соображениям безопасности жить отдельно от мужа, который ночует в офисе. И встречаются супруги разве только за обедом во все том же офисе. Она отметила, что ежедневно ходит на работу, а затем возвращается к детям. Жена президента уточнила, что Зеленский ночует в офисе.

Рассказала Зеленская и про реакцию мужа на начало боевых действий: он отреагировал на спецоперацию одним словом — «началось». Жена Зеленского добавила, что сразу отправилась в бункер, затем ее перевезли в засекреченное место.