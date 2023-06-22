Зеленская больше не живет с мужем. Метит на его место? Супруга президента Украины дала израильским СМИ откровенное интервью

Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская

Первая леди Украины дала сентиментальное интервью популярной израильской газете Jerusalem Post. Едва не пустив слезу, Елена Зеленская поведала стране и миру о том, что вынуждена по соображениям безопасности жить отдельно от мужа, который ночует в офисе. И встречаются супруги разве только за обедом во все том же офисе.

Вся жизнь превратилась в пиар

Удивительным образом появление щемящего нежные души интервью страдающей Елены Зеленской появилось на страницах влиятельной израильской газеты в тот момент, когда в стране обсуждаются все «за» и «против» начала поставок украинской армии израильских летальных вооружений, в частности, танков. Прагматичные израильские власти трезво оценивают возможные риски, но тут в Киеве решили зайти с тыла и ударить по эмоциям общества. Мол, в Израиле жители на собственном опыте знают о ракетных атаках.

Притом, что после обнародованной информации о том, что Владимир Путин дал обещание как раз бывшему премьеру Израиля Беннету «не убивать Зеленского», все сопли по поводу соображений безопасности семейства выглядят натужной попыткой вызвать дополнительное сочувствие. Ведь без проблем Зеленский пиарится, приезжая в Херсон, Харьков, Красный Лиман. И ничего. Никто его не стремится ликвидировать. В Москве ведь понимают, что он просто орудие в опытных англосаксонских руках. А тут такие семейные страсти и страхи.

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Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Елена Зеленская

В Париже были потрясены размахом мадам

Вполне допускаю, что иногда Елена Зеленская действительно находится в Киеве. Как говорится, нужно давать понять местным мещанам, что все страдают от боевых действий одинаково. Однако значительное время первая леди проводит в путешествиях, играя роль как бы «мягкой силы» киевского режима. Особенно многим запомнился ее визит в Париж в прошлом декабре, куда она отправилась, предварительно заявив, что украинцы могут и год, и три терпеть все нынешние неудобства ради светозарного европейского будущего.

Но для Елены (или ныне Олены) будущее в тот момент уже наступило. И она истратила на предновогодний шопинг в бутиках на парижской улице Монтень примерно $40 тысяч. Скуповатых французов, не любящих, когда особенно иностранцы сорят деньгами, поразил контраст между таким безудержным шикарным шопингом и просьбами помочь страдающей Украине халявными бензиновыми генераторами. Тогда возник резонный вопрос, а не проще ли было потратить эти $40 тысяч как раз на те самые генераторы?

Вопрос оказался риторическим, но с тех пор Зеленская соблюдает тщательную конспирацию во время своих набегов на модные западные магазины. Притом, что лето она с сыном предпочитает проводить на французском Лазурном берегу. Кстати, сам Зеленский вполне серьезно назвал своего малолетнего сына советником в сфере приобретения вооружений. Воистину все семейство трудится ради ридной неньки Украины, не покладая рук.

А не поменять ли супругов местами

Естественно, в политическом плане. В Европе в последние годы вообще наблюдается тенденция выдвижения на первый политический план дам, пользующихся доверием за океаном. И вот многочисленные турне по Европе и Америке Елены Зеленской, ее встречи со многими видными русофобами дали повод некоторым аналитикам предположить, что в какой-то момент может показаться удобным заменить скомпрометировавшего себя Владимира на Елену. Тем более, что два ярых претендента в преемники — генералы Залужный и Буданов — как-то перешли в непонятное, полувиртуальное состояние.

Так что ее интервью можно толковать по-разному. В том числе и как заявку на что-то больше, чем роль супруги.