Президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил

Фото: president.am

Ваган Хачатурян

Армянский президент Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, сообщила газета The Sun. Хачатурян тем самым нарушил установленные правила публичного прощания с монархом. Помощник президента сфотографировал его на телефон, когда Хачатурян находился рядом с гробом.

Шокирующие кадры запечатлели момент, когда президент Ваагн Хачатурян был сфотографирован помощником у подножия английского дубового гроба покойного монарха, задрапированного флагом, — пишет издание.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.

Ранее стало известно, что британское правительство не пригласило делегацию России, Белоруссии и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. По данным СМИ, на церемонии, которая намечена на 19 сентября, будут присутствовать около 500 официальных лиц со всего мира.