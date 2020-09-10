Пожар в порту Бейрута мог произойти в результате поджога

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Пожар в порту Бейрута мог произойти из-за преднамеренного поджога. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности.

Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения. Необходимо узнать причину и наказать виновных, — цитирует РИА Новости главу государства.

Пожар в бейрутском порту возник днём 10 сентября. В администрации гавани заявили, что огонь возник на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. По этом исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар считает, что причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к возгоранию.

Это не первый подобный случай в порту столицы Ливана. 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки, писал NEWS.ru.