Мир

Пожар потушили на атомной подлодке в Тулоне

09:38, 13 июня 2020
Фото: Préfecture maritime de la Méditerranée/twitter.com

Спасатели потушили пожар, возникнувший на атомной подводной лодке (АПЛ) на военно-морской базе во французском Тулоне. Об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы, в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие, — написала Парли в Twitter.

Подводная лодка Perle была заложена в 1987 году. Её начали эксплуатировать с 1993 года. С января этого года она находится на техническом обслуживании. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Франции произошёл пожар на атомной подводной лодке Perle, которая пришвартована на военно-морской базе во французском Тулоне. Борьбу с огнём вели местные пожарные расчёты, а также прибывшие из Марселя огнеборцы, писал NEWS.ru.

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