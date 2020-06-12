Пожар потушили на атомной подлодке в Тулоне

https://static.news.ru/photo/1b0e5f38-ad41-11ea-b5bc-fa163e074e61_660.jpgФото: Préfecture maritime de la Méditerranée/twitter.com
Спасатели потушили пожар, возникнувший на атомной подводной лодке (АПЛ) на военно-морской базе во французском Тулоне. Об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.
Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы, в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие, — написала Парли в Twitter.
Подводная лодка Perle была заложена в 1987 году. Её начали эксплуатировать с 1993 года. С января этого года она находится на техническом обслуживании. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что во Франции произошёл пожар на атомной подводной лодке Perle, которая пришвартована на военно-морской базе во французском Тулоне. Борьбу с огнём вели местные пожарные расчёты, а также прибывшие из Марселя огнеборцы, писал NEWS.ru.