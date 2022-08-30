Потеря былой славы: Сатановского рассмешила поломка авианосца Британии Политолог Сатановский: поломка авианосца Британии разрушила мечты о возрождении славы

Фото: defenceimagery.mod.uk

Политолога Евгения Сатановского рассмешила новость о поломке новейшего авианосца ВМС Великобритании «Принца Уэльского», который сломался на выходе из Портсмута и отправился на ремонт. По его словам, инцидент разрушил планы Соединенного Королевства по возрождению былой славы, а также выбил из колеи НАТО, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на Telegram-канал Сатановского.

И, наконец, было бы совершенно замечательно, чтобы новейшие корабли флота Ее Величества не ломались в мирное время, только выйдя из порта, а подданные, воюющие на стороне ВСУ против русских на Украине, не попадали в плен на Донбассе, где им грозит не только суд, но и смертная казнь. Но жизнь такова, как она есть, — сыронизировал эксперт.

Накануне стало известно, что крупнейший авианосец британского флота «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) вышел из строя по пути в США, где должен принять участие в военных учениях. Теперь переход корабля стоимостью 3 млрд фунтов через Атлантику по вопросом.

Год назад сообщалось, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии, хотя капитальный ремонт и модернизация корабля начались ещё в 2017 году. Военно-морской флот (ВМФ) России снова получит «Адмирала Кузнецова» только в 2023-м. Задержку в ремонте связывают с проблемами с поставками оборудования, пожаром и коррупцией.