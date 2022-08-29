Крупнейший британский авианосец сломался по пути на учения Британский авианосец HMS Prince of Wales сломался по пути на учения в США

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HMS Prince of Wales

Крупнейший авианосец британского флота HMS Prince of Wales вышел из строя по пути в США, где должен принять участие в военных учениях. Теперь переход корабля через Атлантику по вопросом, сообщает Sky News.

Авианосец вышел из Портсмута 27 августа. Вскоре у него возникли проблемы с правым гребным валом, что вынудило его встать на якорь неподалеку от острова Уайт. Причины неисправности устанавливаются. По сообщениям некоторых британских СМИ, кораблю может потребоваться возвращение на ремонт в сухой док.

В Королевском военно-морском флоте Великобритании официально сообщения о поломке авианосце не подтвердили. Там уверяют, что в ближайшие дни он продолжит свой путь в США.

Строительство HMS Prince of Wales обошлось Соединенному королевству в 3 млрд фунтов стерлингов. Его палуба составляет в длину 280 м, в ширину – 70 м. На авианосце могут разместиться 36 истребителей F-35 и четыре вертолета Merlin.При полной загруженности экипаж корабля составляет 1600 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае торжественно спустили на воду третий национальный авианосец, получивший название «Фуцзянь». В ближайшее время он должен отправиться в первое испытательное плавание. При этом государственная судостроительная корпорация КНР приступила к строительству четвертого авианосца. Предполагается, что этот корабль станет первым, оснащенным ядерной силовой установкой.