«Чёрная дыра»: в США оценили ремонт «Адмирала Кузнецова»

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии, хотя капитальный ремонт и модернизация корабля начались ещё в 2017 году, сообщает американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что Военно-морской флот (ВМФ) России снова получит «Адмирала Кузнецова» не в 2022 году, как планировалось, а лишь в 2023-м. Задержку в ремонте издание объясняет сразу несколькими факторами: проблемами с поставкой оборудования, аварией плавучего дока ПД-50, пожаром и коррупцией.

Несмотря на значительные усилия России модернизировать ВМФ, «Адмирал Кузнецов» остаётся его «чёрной дырой», подчёркивается в публикации.

Будущее военного корабля неоднократно подвергалось сомнению, поскольку у России нет достаточно большого сухого дока, чтобы обслуживать корабль, но работа продолжается, по крайней мере на бумаге, — считают в 19FortyFive.

Ранее стало известно, что ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт по графику, однако испытания судна будут отложены из-за технических проблем на неопределённый срок. Об этом заявил гендиректор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, последствия пожара, от которого пострадал единственный российский авианосец, уже устранены, а происшествие не нанесло большого ущерба кораблю.