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«Окровавленные» фото Кейт Миддлтон развесили по всей Европе

Фото Кейт Миддлтон без её разрешения обработали в Photoshop и развесили на остановках
00:06, 28 ноября 2021
«Окровавленные» фото Кейт Миддлтон развесили по всей Европе Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Снимки Кейт Миддлтон были обработаны в Photoshop без разрешения королевской семьи и распространены по всей Европе. Герцогиня предстала в образе жертвы домашнего насилия — с ушибами, ссадинами и кровоподтёками. Это было необходимо для кампании по борьбе с насилием в семье, пишет The Sun.

Фотографии, отредактированные художником Александро Паломбо, до сих пор развешены на автобусных остановках и в зданиях в Италии и Испании. Они сопровождаются пугающими подписями и содержат изображения других известных женщин, среди которых вице-президент США Камала Харрис, королева-консорт Испании Летисия и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

Красно-белым шрифтом над каждым изображением написано: «Она сообщила о нём. Но ей никто не поверил, и она осталась одна», «Она не была защищена, а его не остановили». Внизу также есть надпись, которая гласит: «Но её все равно убили».

В Кенсингтонский дворец не обращались по поводу изображений. Сам Александро Паломбо рассказал, что он хотел, чтобы фото «привлекли внимание к слабой реакции политиков на проблему гендерного насилия» и подчеркнули «неэффективность системы поддержки и защиты жертв».

Ранее жена принца Уильяма заступила на должность, которую потерял принц Гарри после отказа от королевского титула. Герцогиня Кембриджская станет главой союза Англии по регби.

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