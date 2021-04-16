Новый рекорд заболевших коронавирусом установлен в Турции

https://static.news.ru/photo/a052e5a6-9ee0-11eb-b8a0-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Турции за прошедшие сутки было выявлено 63 082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является максимумом с начала пандемии. Об этом говорится в заявлении Минздрава Республики.

Сегодня зарегистрировано 63 082 новых случая COVID-19, госпитализированы 2915 больных. Умерли 289 человек, с начала пандемии — 35 320. В тяжёлом состоянии находятся 3205 больных, — цитирует сообщение Минздрава страны РИА Новости.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован в среду, тогда за сутки заразились 62 797 человек.

Из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации в Турции российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Об этом 12 апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее ведущая новостей Первого канала Екатерина Андреева эмоционально отреагировала на произошедший с ней инцидент в Турции. Журналистка возвращалась из ЮАР в Россию через Стамбул. Из-за введённых ограничительных мер она долго не могла вылететь в Москву. Андреева заявила, что Голикова и глава Ростуризма Зарина Догузова обманули её, когда рассказывали, что все туристы смогут без проблем вернуться домой. Позже телеведущая удалила свои записи в Instagram, но их скриншоты успели сделать некоторые СМИ.

Как писал NEWS.ru, ситуация с полётами в Турцию не связана с политикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ограничения введены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и не имеют отношения к двустороннему взаимодействию Москвы и Анкары.