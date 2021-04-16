Кремль: ситуация с полётами в Турцию не связана с политикой

https://static.news.ru/photo/c42d2ed8-9e9e-11eb-ac36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничение авиасообщения с Турцией связано с тем, что на территории этой страны ухудшается эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекцией нового типа. Решение российского правительства не имеет отношения к двустороннему взаимодействию Москвы и Анкары. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прежде представителю Кремля уже приходилось опровергать домыслы о политической подоплёке происходящего.

Ранее стало известно, что авиасообщение РФ с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемиологической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня. До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил позицию Анкары, которая не признаёт «аннексию Россией Крыма».

В связи с этим у журналистов в разговоре с Песковым возник вопрос, не связано ли ограничение авиасообщения с политическими заявлениями Анкары. Песков уже говорил, что связь имеется только с ухудшением эпидемиологической ситуации. В пятницу ему пришлось сделать это вновь.

Отношения с Турцией развиваются, ситуация с запретом по туризму — эта ситуация никак не связана с двусторонними отношениями, она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, турецкая сторона не поддерживает никого в кризисе отношений между Россией и Украиной. Однако государство готово оказать поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.