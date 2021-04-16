Застрявшая в Турции ведущая Первого канала обвинила Голикову во лжи

https://static.news.ru/photo/d39421c0-9ecf-11eb-be7e-96000091f725_660.jpg Екатерина Андреева Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Ведущая новостей Первого канала Екатерина Андреева очень эмоционально описала своё возвращение из ЮАР в Россию через Стамбул. Она долго не могла вылететь из Турции из-за введения ограничительных мер и заявила, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Ростуризма Зарина Догузова обманули, когда говорили, что все туристы смогут без проблем вернуться домой.

Голикова обещала, но обманула. Догузова сказала, но неправду. Нас никто не вывез. Вылет из Стамбула отменили после регистрации и выдачи посадочных на рейс, — констатировала ведущая в сторис своего Instagram.

Позже она удалила записи, но скриншоты успели сделать некоторые СМИ.

Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь, — добавила Андреева.

Позже Андреевой всё-таки удалось улететь, так как она вместе с другими россиянами «всё сделали сами». Телеведущая назвала это «спецоперацией спецназа», в которой им помогли «счастливый случай и Бог».

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за распространения коронавируса. При этом туристы смогут вернуться планово, а желающие могут сделать это раньше, для этого нужно согласовать изменения дат обратного вылета с туроператором.

Как писал NEWS.ru, закрытие авиасообщения с Турцией и Танзанией не скажется на россиянах, которые уже находятся там по путёвкам. Они смогут вернуться в Россию в соответствии с датами окончания тура. Об этом 12 апреля сообщила руководитель Ростуризма.

В этот же день Татьяна Голикова заявила, что в Турцию будут сохранены два рейса в неделю: из Москвы в Стамбул и обратно, а также вывозные. Туристам, уже купившим путёвку в Турцию до 1 июня, она порекомендовала обменять направление отдыха.