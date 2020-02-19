https://static.news.ru/photo/92ff632c-533a-11ea-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал мировых лидеров повлиять на боевиков в Сирии, чтобы те прекратили атаки против российских и сирийских сил. По его словам, за сутки в разных районах страны зафиксировано 29 случаев подобных нападений.

У нас следующий призыв ко всем, кто имеет влияние на группировки в Идлибе — пусть прекратятся обстрелы мирного населения, налёты дронов на российскую авиабазу в Хмеймиме, провокации против сирийской армии. Без этого невозможно добиться устойчивого прекращения огня, — сказал постпред РФ на заседании СБ ООН.

В сирийской провинции Идлиб идёт наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции. Некоторые эксперты полагают, что армия Сирии решила воспользоваться спором между Россией и Турцией и «додавить» ополченцев. При этом Анкара ранее намеревалась этому воспрепятствовать.

Как сообщал NEWS.ru, 19 февраля турецкий лидер заявил о неудовлетворённости Анкары переговорами с Москвой, касающимися ситуации в сирийской провинции Идлиб. Эрдоган рассказал о готовности военных Турции начать операцию. В Кремле, комментируя вероятность подобного развития ситуации, предложили не исходить из худших сценариев. Президент Турции подчеркнул, что в случае проведения военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь.