Названо оружие НАТО, способное долететь с Украины до России Военный аналитик: США могут ударить «Томагавками» по российским городам

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Ударная ракета «Томагавк»

Военный аналитик Александр Михайлов заявил, что США могут ударить «Томагавками» по российским городам. В разговоре с URA.ru он подчеркнул, что ракета долетит до РФ в случае ее использования Вооруженными силами Украины.

У них есть «Точка-У», которая бьет больше, чем на 100 км, но это не то расстояние. Но существуют ракеты типа «Томагавк». Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы, — сказал Михайлов.

При этом эксперт считает, что в случае удара по России, Запад ждет незамедлительный ответ. По словам Михайлова, как только первый «Томагавк» взлетит с украинской территории, гибридный конфликт НАТО превратится в реальный. Михайлов предупредил, что это будет та красная линия, после которой последуют удары, предположительно, стратегическими вооружениями по территории Североатлантического альянса, вероятно, в Восточной Европе.

Военный аналитик при этом считает, что несмотря на поддержку Украины, Вашингтон не решится на запуск «Томагавков» из-за серьезности этого оружия. Эксперт полагает, что за ними последуют мероприятия, граничащие с применением термоядерных вооружений с российской стороны стороны.

Ранее депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров заявил, что США разрабатывают план демонстрационного удара по бизнес-центру «Москва-Сити». По его словам, для атаки будут использоваться беспилотники или ракеты «Томагавк.