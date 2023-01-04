В Госдуме предупредили, что США готовятся нанести удар по «Москва-Сити» Депутат ГД Федоров заявил, что США готовят план удара по «Москва-Сити»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вид на Москву со смотровой площадки Panorama 360, расположенной на 89-м этаже башни «Восток»

Соединенные Штаты Америки разрабатывают план демонстрационного удара по бизнес-центру «Москва-Сити», заявил депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров. По его словам, подобные атаки могут нанести и по другим объектам в Центральной части России. Депутат утверждает, что для ударов будут использоваться беспилотники или ракеты «Томагавк», передает «Белрусинфо».

По их плану (США. — NEWS.ru), эта победа должна произойти в перспективе в полтора-два года. При этом повышая градус поставки оружия, они будут усиливать бомбардировки Центральной России, как они уже сделали по Энгельсу, Калуге. Это будет повышаться. Я знаю, что они разрабатывают план удара демонстрационного по «Москва-Сити», например. Они будут повышать напор градуса беспилотниками либо впоследствии поставленными «томагавками», — сказал Федоров.

29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в городе Энгельсе. По словам очевидцев, взрывы раздавались около военного аэродрома. Предположительно, сработали системы ПВО. В Минобороны России данную информацию не подтверждали. Представители МЧС России по Саратовской области сообщили NEWS.ru, что в городе не было зафиксировано никаких пожаров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, которая уничтожила неопознанный объект. Он отметил, что угрозы для безопасности жителей нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области. Инцидент произошел в ночь на 26 декабря около 01:35 по московскому времени. По имеющимся данным, беспилотник был сбит на малой высоте, авиационная техника не повреждена.