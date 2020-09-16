Нарышкин рассказал о роли США в белорусских протестах

https://static.news.ru/photo/95dbd79a-f80f-11ea-9784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль, — цитирует его РИА Новости.

Нарышкин добавил, что протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа. Он отметил, что подготовка протестных акций началась задолго до выборов.

СВР также сообщило, что США в 2019 — начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн. По словам Нарышкина, на эти деньги осуществлялось формирование сети «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций.

При этом самых перспективных молодых людей отправляли на обучение за рубеж, в Польшу, Литву и на Украину. Там с активистами занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам».

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.

NEWS.ru писал, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) предрёк России потерю Белоруссии вслед за Украиной. Экс-военный считает, что на это могут повлиять непрекращающиеся протесты в республике. Стрелков убеждён, что к их организации причастны люди из Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обладает подтверждёнными сведениями, что дестабилизация ситуации в Белоруссии ведётся с территории Украины. Дипломат подчеркнул, что в республике действуют около 200 натренированных на Украине экстремистов.