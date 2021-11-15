Министра обороны Армении отправили в отставку

Министр обороны Армении Аршак Карапетян освобождён от должности. Его место займёт нынешний вице-премьер Сурен Папикян, сообщается на сайте администрации президента Армении Армена Саркисяна. Отмечается, что данное решение было принято главой государства по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Освободить Сурена Папикяна от должности вице-премьера и назначить министром обороны Республики Армения, — говорится в заявлении.

Как заявил Пашинян, решение об увольнении главы Минобороны Карапетяна было принято после анализа возникшей напряжённости на армяно-азербайджанской границе.

Ещё одним указом Папикян освобождён от должности вице-премьера. Как известно, он является председателем правления правящей партии «Гражданский договор». Отмечается, что Папикян не является кадровым военным.

Ранее экс-глава Минобороны Армении Аршак Карапетян встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Москву он приезжал по приглашению российского коллеги. Министры обсуждали ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.