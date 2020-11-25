Мадуро: Марадона был задействован в секретных операциях Венесуэлы

https://static.news.ru/photo/83f43952-2f71-11eb-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона тайно оказывал поддержку правительству Венесуэлы и был задействован в секретных операциях, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

Об этом венесуэльский лидер объявил в своём обращении, которое транслировалось в его Twitter.

Марадона оказал нам помощь в ряде секретных операций по доставке продовольствия народу Венесуэлы. Сегодня я могу об этом сказать, — сказал Мадуро.

В последний раз вопросы продовольствия, по его словам, он обсуждал с Марадоной лично в январе 2020 года в Каракасе во время ужина. Тогда футболист заверил главу Венесуэлы, что окажет всю необходимую помощь.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась более подробная информация о последнем дне жизни великого футболиста. Отмечалось, что Марадона почувствовал себя плохо утром 25 ноября, а последними его словами была фраза «мне нехорошо». Прибывшие в тот день бригады скорой помощи не смогли вернуть его к жизни после сердечного приступа.

Диего Марадона умер 25 ноября у себя дома в районе Сан-Андрес в городе Тигре. Состояние легендарного футболиста в ноябре резко ухудшилось, он перенёс инсульт, затем ему была сделана операция на головном мозге.