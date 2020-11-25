Ушёл к богу: Марадона неожиданно покинул этот мир

Казалось, что от этого года чего угодно можно ожидать, но такого... Диего Марадона давно уже пребывал в ужасной форме. Лишние полцентнера веса не уходили даже после операций, его образ жизни не был слишком здоровым, но смерть всё равно застала всех врасплох.

Приехали, не спасли

Диего умер от сердечного приступа. Он находился у себя дома в районе Сан-Андреас, когда почувствовал себя плохо. К нему быстро приехали несколько машин скорой помощи, но врачи спасти не смогли. Сердце не выдержало нагрузок, которым в последнее время его организм подвергся из-за операций. Хотя, если говорить прямо, то те или иные нагрузки он давал своему организму в последние 30 лет.

Здоровье Диего давно вызывало большие опасения. Ещё на чемпионате мира в России он выглядел очень плохо, с трудом ходил, а выражение лица у него было такое, словно он не в себе. Все, конечно, шутили про кокаин, но, положа руку на сердце, смешно было не очень.

В 2020 году состояние Диего ухудшилось, он стал с трудом говорить и с ещё большим трудом передвигаться. 30 сентября у него взяли интервью — это было одно из последних появлений Марадоны на публике, и выглядит он там чудовищно, а звучит ещё хуже.

Писали, что он вылечился от наркотической зависимости, зато приобрёл алкогольную и страдает от депрессии. Что иммунитет Диего очень сильно ослаблен из-за кучи лекарств, которые он принимает, в том числе транквилизаторы для снижения тревоги.

Окончательно ясно, что дела плохи, стало в начале ноября, когда Марадона лёг на операцию из-за субдуральной гематомы внутри черепной коробки. Операция вроде бы прошла успешно, Диего выписали через неделю, 12 ноября, но после этого он прожил всего две недели. Целый букет тяжелейших проблем со здоровьем мог сказаться намного раньше или позже, но сказался сейчас — под конец очень странного и непростого года.

Чистая магия

Помнить Диего будут не за то, каким он стал в последние годы, а за то, каким футболистом он был. В 1980-е не было игрока ярче него, с этим не будет спорить ни Мишель Платини, ни Гари Линекер, ни Марко ван Бастен. Марадона был абсолютно уникальным, и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть два видео из одного матча.

Речь, конечно, идёт о четвертьфинале чемпионата мира — 1986 Аргентина — Англия, в котором Марадона оформил дубль: первый мяч он забил рукой, которую потом назвал «рукой бога».

А второй — пройдя к воротам со своей половины поля, обыграв полкоманды англичан, включая вратаря, и закатив мяч в пустые ворота. Гола более великого, чем тот, до сих пор никто не забивал. Лионель Месси пару раз делал что-то похожее, но это было за «Барселону» в чемпионате Испании, а Диего забил мяч в четвертьфинале чемпионата мира. Разница просто гигантская.

Эти два гола — самые яркие, но далеко не единственные моменты магии в исполнении Диего. Чемпионат мира — 1986 вообще был его звёздным часом от начала и до конца. Гол в ворота Италии, дубль в ворота Англии, дубль в полуфинале с Бельгией и гениальный голевой пас при счёте 2:2 в финале с немцами — это в Аргентине не забудут никогда. Это и во всём мире не забудут никогда.

Спустя четыре года на чемпионате мира в Италии Диего был уже глубоко зависимым от кокаина человеком, но и тогда он был лучшим в составе сборной Аргентины и почти в одиночку дотащил её до финала. Возможно, он уже не устраивал прорывов через всё поле, но культура паса никуда не делась, Клаудио Канижда все победные мячи забивал с его передач. Пока Диего был на поле, его команда почти не проигрывала.

«Каморра», любовь, ненависть, безумие

Марадона и клубный футбол — это отдельная история. То, через что прошёл Диего в «Наполи», — об этом мало документального фильма, нужна художественная экранизация. Жизнь, которую вёл Диего в Неаполе... Надо быть человеком с богатейшим русским языком, чтобы описать её в цензурных словах.

В первый же день как Диего прилетел в город, он дал пресс-конференцию на стадионе «Сан-Паоло», домашнем для «Наполи», и первым вопросом был следующий: «Диего, вы слышали о „Каморре“, которая в Неаполе всё контролирует, в том числе и футбол? Что вы об этом думаете?»

Шокированный Марадона не успел ничего ответить, как микрофон взял президент клуба Коррадо Ферлайно и попросил журналиста удалиться. Но «Каморра» действительно всё контролировала. Очень быстро она взяла в оборот и самого Диего.

У клана Джулиано была в Неаполе абсолютная власть. Они могли в момент достать для Диего всё, что он пожелает, и футболист этим пользовался. Кокаин в неограниченных объёмах, латиноамериканские девушки, тусовки до утра с воскресенья по среду, решение любых вопросов. Марадона жил в Неаполе как король. Он и был им.

На футбольном поле он отвечал городу взаимностью. С ним «Наполи» превратился из провинциальной слабой команды в двукратного чемпиона Италии и постоянного претендента на трофеи. Он много решал в одиночку, забивал, отдавал передачи, но ещё более весомый вклад Диего — ментальный. С ним другие игроки перестали бояться, вся команда стала себя позиционировать и восприниматься по-другому, исчезли комплексы. «Наполи» до сих пор считается большим клубом, хотя времён лучше тех (1984–1991 годы) у него никогда не было.

Всё изменилось в 1990-м в полуфинале чемпионата мира Аргентина — Италия. По удивительному стечению обстоятельств игра прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, чего итальянским организаторам ни в коем случае нельзя было допускать. Диего перед матчем призвал неаполитанцев поддержать Аргентину, а не Италию. Это внесло в общество раскол.

Чемпионат мира по футболу в Испании 1982 год, матч предварительного раунда, групповой этап, Аргентина - Бразилия в Валенсии 20 июня 1982 года Laci Perenyi/Global Look Press Финал чемпионата мира по футболу 1986 года. Аргентина - Германия 3:2 SVEN SIMON/Global Look Press Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 год. Четвертьфинал Аргентина - Англия Juha Tamminen/Global Look Press Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986 год. Финал Аргентина - ФРГ. Победивший капитан Диего Марадона пытается пробиться сквозь толпу, чтобы забрать трофей чемпионата мира Juha Tamminen/Global Look Press Сборная Аргентины выигрывает финал чемпионата мира по футболу 1986 года со счетом 2:1 против Германии Global Look Press Чемпионат мира, Италия, 1990 год, четвертьфинал, Аргентина - Югославия 0-0 STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via/Global Look Press Сборная Германии побеждает в финале чемпионата мира в матче против Аргентины 8 июля 1990 года на Олимпийском стадионе Рима со счетом 1:0 Frank Kleefeldt/Global Look Press В Москву приехал известный футболист Диего Марадона. Он является болельщиком аргентинских теннисистов в финале Кубка Дэвиса Alexander Wilf/Global Look Press Калькутта, 7 декабря 2008 года Tumpa Mondal/Global Look Press Фигура Диего Марадоны на балконе в Эль-Каминито, Ла-Ба, Буэнос-Айрес, Аргентина, Южная Америка BAO/Global Look Press 2010 год - Буэнос - Айрес, Аргентина Feng Junyang/Global Look Press Йоханнесбург, 17 июня 2010 года Диего Марадона, главный тренер сборной Аргентины, празднует гол во время матча группы В чемпионата мира 2010 года между Аргентиной и Южной Кореей x99/Global Look Press Пекин, 2010 год x99/Global Look Press Буэнос-Айрес, 19 августа 2013 год Telam/Global Look Press 2017 год imago sportfotodienst/Global Look Press Кандидат в президенты ФИФА, иорданский принц Али бин аль-Хусейн, Диего Марадона, Мертвое море, Иордания, 3 мая 2015 год Mohammad Abu Ghosh/Global Look Press Москва, 2 декабря 2017 года бывший полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона машет гостям во время финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце в Москве Evgeny Sinitsn/Global Look Press 11 декабря 2017 года - Калькутта, Индия - легенда аргентинского футбола футболист Диего Марадона с подругой Росио Оливой смотрит на свой портрет во время визита в Калькутту Debajyoti Chakraborty/Global Look Press Tumpa Mondal/Global Look Press 12 декабря 2017 года - Калькутта, Индия - легенда аргентинского футбола Диего Марадона во время футбольного семинара со школьниками в Барасате Debajyoti Chakraborty/Global Look Press Нигерия - Аргентина чемпионат мира по футболу 2018 год Paul Chesterton/Global Look Press 08 сентября 2019 года, Аргентина, Ла-Плата: Диего Марадона выступает перед командой во время своей первой тренировки в футбольном клубе Gimnasia y Esgrima из Ла-Платы Gustavo Ortiz/Global Look Press

А когда Марадона реализовал решающий пенальти и очень бурно отпраздновал гол, похоронив мечты Италии на домашнем чемпионате мира, всё было кончено.

«Каморра», которая до этого благоволила Марадоне, превратила его жизнь в ад. Допинг-тесты, которые всегда были у Диего «схвачены», вдруг стали давать положительные результаты. Начались проблемы с законом. Марадону возненавидела вся Италия. Оставаться в стране в такой обстановке было невозможно, и Диего уехал.

Больше он на этом уровне никогда не играл, хотя отдельные всплески были. Как же забыть его гол грекам на чемпионате мира — 1994, когда он побежал праздновать забитый мяч к камере с дикими глазами. Спустя сутки его снова дисквалифицировали за допинг.

Словом, жизнь Марадоны — это история про безумный талант и безумную жизнь. Про любовь и ненависть, между которыми действительно был всего один шаг. Таких как Диего, не было ни до, ни после. Нам повезло, что он вообще был, что есть возможность проследить его историю, его жизненный путь, посмотреть ещё раз запись его голов. В них Диего не умрёт никогда.