Лукашенко заявил, что никаких пыток со стороны ОМОНа в изоляторе не было

https://static.news.ru/photo/9bebd738-f91e-11ea-82a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает, что ОМОН пытал задержанных участников акций протеста в СИЗО на улице Окрестина в Минске. Об этом он заявил на женском форуме в белорусской столице.

Якобы на Окрестина они кого-то побили, кого-то убили. Заявляю вам абсолютно просвещенно: люди этого не знают, но омоновцы никогда не дежурят на Окрестина. Никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск, — цитирует его ТАСС.

Лукашенко добавил, что «острие было направлено на этих ребят», потому что они спасли страну и сорвали блицкриг.

Также Лукашенко заявил, что когда в ночь после выборов начались провокации и на 69 избирательных участках были блокированы люди, он отдал приказ армии, чтобы женщин, работавших там, на бронемашинах эвакуировали.

Ранее сообщалось, что правозащитный центр «Весна» и Всемирная организация против пыток организовали сбор информации о жертвах жестокого обращения и пыток со стороны силовиков после акций протеста. Они собрали свидетельства избиения больше 450 человек. Несмотря на многочисленные сообщения, Следственный комитет Белоруссии не возбудил ни одного уголовного дела и не задержал ни одного человека, который непосредственно участвовал в преступлениях против случайных прохожих и участников мирных акций протеста.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что большинство протестующих, которые попали в минский изолятор на Окрестина, были агрессивными и сами провоцировали ОМОН. Он добавил, что в изолятор попало очень много уголовников и они были пьяные и обкуренные.