Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Форум начался 14 февраля.
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Я встречусь здесь со многими лидерами, включая глав МИД Китая и России, президента [Украины Владимира] Зеленского и других, - сказал он.
Как писал NEWS.ru, 16 декабря глава российского МИДа должен встретиться в Мюнжене с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить кризис на севере Сирии.
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