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В последние месяцы высшие учебные заведения Европы, Соединённых Штатов, а также Австралии подверглись атакам поддерживаемых правительством Ирана хакеров.

Целью взломщиков были академические материалы и литература. Об этом сообщает NOS, ссылаясь на исследование консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. Насколько успешными были недавние попытки взлома, не уточняется. По словам специалиста по кибербезопасности...