Коварная троица: что известно о судьях МУС, выдавших ордер на арест Путина Юрист Капустин: объявление РФ в розыск судьи МУС Годинеса это превентивный шаг

Фото: International Criminal Court/flickr.com

Серхио Годинес

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Серхио Годинеса — одного из трех судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест российского президента Владимира Путина. Он пополнил список других официальных лиц МУС, в отношении которых Россия инициировала судебные разбирательства за последний год. Что известно о Годинесе, как Москва будет добиваться его экстрадиции на российскую территорию и есть ли вероятность, что его удастся привлечь к ответственности, разбирался NEWS.ru.

В чем обвиняют Годинеса, что о нем известно

МВД России объявило в международный розыск судью МУС Серхио Годинеса. На официальном сайте ведомства указано, что его разыскивают по уголовной статье, но о каком именно правонарушении идет речь, не уточняется. Он был одним из трех судей, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года.

Известно, что Годинес родился в Коста-Рике в 1971 году и изучал право в местном университете. В 1994 он получил степень бакалавра и через несколько лет продолжил обучение в Оксфордском университете, где получил степень магистра в области европейского и сравнительного права.

Фото: IROSCHKA VAN DE WOUW/POOL/EPA Серхио Годинес (справа)

С 2000 по 2014 год работал в Министерстве иностранных дел Коста-Рики в качестве советника по международному праву и параллельно занимался адвокатской деятельностью.

Позже Годинес стал послом Коста-Рики в Нидерландах. Параллельно с дипломатической службой он участвовал в судебном разбирательстве Коста-Рики против Никарагуа по территориальному спору между двумя странами. Это дело рассматривал МУС.

С 2014 по 2018 год Годинес был представителем Коста-Рики в Организации по запрещению химического оружия, а с 2016-го по 2018-й также работал в должности вице-президента Ассамблеи стран — участниц Римского статута. В 2020 году он стал судьей МУС.

Как Россия будет искать Годинеса

Заведующий кафедрой международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин рассказал NEWS.ru, что в практике международного права уже сложился традиционный порядок процедур по реализации разыскных мероприятий. По его словам, теперь для поимки Годинеса и привлечения его к ответственности Москва направит соответствующие запросы о его передаче России для последующего суда.

«Поскольку речь идет о гражданине иностранного государства и сотруднике международной организации, то в этом случае будут направлены запросы в государственные правоохранительные органы по месту его жительства. Либо их направят в государство, где находится учреждение, в котором он работает», — пояснил он.

Капустин рассказал, что в ряде случаев для реализации инициатив по розыску возможно обращение в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Это делается для оказания содействия по нахождению нарушителя в тех государствах, с которыми у России могут быть договоренности о правовой помощи.

«На основе этих соглашений может осуществляться выдача, проведение следственных мероприятий и другие процедуры», — сказал он.

Фото: Interpol.int Интерпол

Можно ли привлечь Годинеса к ответственности

Капустин признал, что объявление Годинеса в международный розыск является скорее превентивным шагом. По его словам, на практике будет сложно добиться депортации костариканца в Россию для привлечения его к ответственности. Эксперт пояснил, что для осуществления таких процедур необходимо наличие двусторонних или многосторонних соглашений с соответствующими государствами.

«Также важно учитывать позиции стран относительно соблюдения иммунитетов должностных лиц МУС. Если государство является участником этой организации, то перед вступлением оно подписало соответствующую конвенцию и вряд ли будет отвечать на запросы», — резюмировал юрист-международник.

В публикациях зарубежной прессы, посвященных объявлению Годинеса в розыск, указывается, что возможности России по задержанию и привлечению Годинеса к ответственности ограничены. Однако журналисты полагают, что судье МУС теперь все же нужно более тщательно планировать свои поездки.

«Если Годинес и другие объявленные в розыск работники МУС ступят на территорию России или союзной Москве страны, с которой подписано соглашение об экстрадиции, то они будут арестованы», — отмечает вьетнамское издание VnExpress

Фото: International Criminal Court/flickr.com Серхио Годинес

Каких еще сотрудников МУС разыскивает РФ

Напомним, Годинес стал третьим судьей МУС, причастным к ордеру на Путина, которого Россия объявила в розыск. Среди них японка Томоко Аканэ, которая до работы в Международном уголовном суде была прокурором Верховного суда Японии и преподавала в Университета Чуке и Университете Нагои. Помимо этого она возглавляла отдел международного сотрудничества в Министерстве юстиции Японии и занимала должность директора в Азиатском и Дальневосточном институте ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Третий судья, который находится в розыске МВД за причастность к ордеру на арест Путина, — итальянец Розарио Сальваторе Айтала, который до начала работы в МУС был судьей и прокурором в Милане, Риме и Трапани, где специализировался на уголовных делах, связанных с мафией, терроризмом, коррупцией и международной преступностью.

Параллельно с карьерой судьи Айтала работал на посту советника глав МИД, президентского сената и миссии Европейского союза. Также он был координатором программы ЕС по исследованию маршрутов кокаина. Вместе с этим он занимался преподавательской деятельностью и вел лекции в ряде университетов, в том числе в Римском университете Тор Вергата.

МВД определило, что решение этих судей МУС о выдаче ордера на арест российского президента имеет признаки преступлений по трем статьям Уголовного кодекса — заведомо незаконного заключения под стражу, приготовления к преступлению и нападения на лиц под международной защитой с целью осложнения международных отношений, а также привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Среди сотрудников МУС, которых МВД объявило в розыск, также числятся председатель суда Петр Хофманьский, его заместитель Лус Дель Кармен Ибаньес Карранса, судья Бертрам Шмитт и прокурор Карим Ахмад Хан.

Что такое МУС, есть ли у организации власть

Напомним, МУС — это международная организация, которая была учреждена в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. В компетенцию суда входит привлечение к ответственности физических лиц за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ.

Фото: International Criminal Court/flickr.com Здание МУС

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин пояснил NEWS.ru, что у МУС нет своих оперативных правоохранительных служб, которые могли бы приводить в исполнение решения Гаагского трибунала. По его словам, суд зависит от стран-участниц, которые при этом имеют право самим решать, выполнять ли его постановления.

«Суд полагается исключительно на силы государств-членов, и компетентные органы каждой страны самостоятельно решают, исполнять постановления суда или нет», — сказал он.

Читайте также:

ВМС США впервые возглавила женщина: кто такая адмирал Лиза Франкетти

«Застрелят при перевороте»: что может ждать Зеленского из-за отмены выборов

Против санкций и США: новая пророссийская партия покоряет Германию

Макрон поехал в СНГ за ураном и расколом: лишит ли НАТО Россию союзников

«Успешно воюет со всем НАТО»: почему армию России признали сильнейшей