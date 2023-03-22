В МГИМО рассказали, грозит ли Путину арест в ЮАР по ордеру МУС Доцент МГИМО Топорнин: ЮАР может проигнорировать ордер МУС на арест Путина

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Потенциальная поездка президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР после того, как Международных уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест, потребует более глубокой политико-правовой проработки со стороны Кремля, компетентных органов и МИД РФ, сказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне заявил, что решение о поездке Путина в ЮАР пока не принято.

Хоть ЮАР и член МУС, она может не следовать указаниям об ордере. Так уже бывало в прошлом, когда МУС выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, но он приезжал в ЮАР и его там никто не арестовал, — отметил эксперт.

Он пояснил, что у МУС нет своих оперативных правоохранительных служб, которые могли бы приводить в исполнение решения Гаагского трибунала, поэтому суд полагается на силы государств-членов. Компетентные органы каждой страны сами решают, исполнять постановления суда или нет.

Тем не менее теперь любой выезд, даже в дружественный Таджикистан, ратифицировавший Римский статут, надо тщательно планировать. Сложно предположить, что кто-то может арестовать Путина, но каждая поездка теперь будет требовать более глубокого изучения, — подчеркнул Топорнин.

Саммит БРИКС в ЮАР должен состояться в августе. В Кремле ранее отмечали, что подготовка российской стороны к мероприятию «идет своим чередом».

Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что государство осознает свои обязательства по признанию решений МУС и принимает во внимание ордер МУС на арест Путина. При этом он отказался выказывать предположения о возможных сценариях своих действий в случае приезда российского лидера.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «перемещении населения (детей) из районов Украины».