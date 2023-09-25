МВД России объявило в розыск председателя МУС МВД Росси внесло в базу розыска главу МУС Петра Хофманьского

Фото: casarosada.gob.ar

Петр Юзеф

МВД России внесло в базу розыска председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Он разыскивается по уголовной статье, по какой именно, не уточняется.

Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в тексте.

Хофманьский занимает должность председателя МУС с марта 2021 года. До этого он в течение шести лет работал рядовым судьей.

В августе МИД России внес в стоп-лист 54 британских гражданина, в том числе прокурора МУС Карима Хана. В марте он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Следственный комитет РФ заочно предъявил Хану обвинения.

В июле МВД России включило в базу розыска судью МУС Томоко Аканэ, которая также выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решения МУС абсолютно ничтожны для России. По его словам, Москва презирает эту инстанцию и желает ей скорейшей мучительной смерти. Он добавил, что выдачей ордера на арест Путина МУС наплевал на принципы международного права, согласно которым страны не обязаны сотрудничать с подобными инстанциями.