В России объявили в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина МВД РФ объявило в розыск выдавшую ордер на арест Путина судью МУС Томоко Аканэ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России, сообщает ТАСС. При этом в карточке розыска не указано, по какой именно статье.

Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ, — отмечается в базе.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей)» с территории Украины. В Кремле решение МУС назвали ничтожным с правовой точки зрения, так как Россия не находится под юрисдикцией этого суда.

В мае Следственный комитет РФ из-за выдачи ордеров на арест российского лидера заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану и судье Розарио Айтале.

Ранее Высокий суд ЮАР в Претории постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны «Демократический альянс» с требованием арестовать Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике. Решение было принято по соглашению сторон. Главный прокурор МУС в Гааге Карим Хан до этого успел призвать власти ЮАР поступить «правильно» и учитывать международное право, если Путин посетит саммит БРИКС.