МИД России включил в санкционный стоп-лист прокурора МУС и еще 53 британцев МИД: Россия включила в стоп-лист 54 британцев, включая прокурора МУС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 54 британских граждан, сообщается на сайте МИД РФ. В их число включен прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также чиновники, активисты и журналисты изданий BBC, The Guardian и The Daily Telegraph. В ведомстве также отметили, что список будет расширяться.

В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека), — указано в сообщении.

8 августа Великобритания ввела санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, которых подозревают в поддержке России в сфере обороны. Всего список рестрикций пополнился на 19 позиций.

В перечне юридических лиц, попавших под ограничения, оказалась иранская компания Paravar Pars Company и ряд структур Корпуса стражей исламской революции, которые занимаются аэрокосмическими технологиями. Также в список попали турецкие поставщики компьютерных технологий Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi, а также поставщик беспилотников из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading.

Кроме того, британские санкции затронули российского разработчика электроники «СМТ-АйЛогик», импортера электронных компонентов Stout, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.