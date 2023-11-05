Против санкций и США: новая пророссийская партия покоряет Германию

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Сара Вагенкнехт

В Германии набирает популярность депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Политик покинула Левую партию и объявила о создании собственной. По данным опросов общественного мнения, многие избиратели готовы отдать в ее пользу свои голоса на выборах, а ее рейтинги сегодня выше, чем у канцлера Олафа Шольца. Вагенкнехт выступает за нормализацию отношений с Россией и против поставок оружия Украине. Что еще о ней известно и в чем причины феноменального роста ее популярности, в материале NEWS.ru.

Какая поддержка у Сары Вагенкнехт в Германии

В Германии стремительно растет рейтинг еще не созданной партии «Альянс Сары Вагенкнехт», сообщает издание Bild. По данным опроса, проведенного Институтом по изучению общественного мнения INSA, новая политическая сила получила бы сразу 14% голосов избирателей, если бы выборы в стране состоялись уже сегодня.

23 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии. Новая политическая сила, по ее словам, будет бороться против социального упадка в Германии, противостоять бедности, войнам и угнетению международного рабочего класса в капиталистическом общественном порядке.

Будущая политическая организация уже сравнялась по популярности с правящей Социал-демократической партией Германии (СДПГ), обогнала Партию зеленых и Свободную демократическую партию Германии (СвДП), которые входят в правящую коалицию.

По данным опроса, у правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая ранее имела 22% голосов, результат сильно просел и теперь составляет 17%. А на первом месте — Христианско-демократический союз Германии (ХДС), который правил во времена экс-канцлера Ангелы Меркель, но после выборов в бундестаг в 2021 году ушел в оппозицию.

Фото: Rainer_Droese/imago-images.de/Global Look Press Депутат бундестага Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии

Почему Вагенкнехт называют пророссийским политиком

Сара Вагенкнехт ранее состояла в Левой партии (ЛП) и даже была сопредседателем парламентской фракции. Ее мандат депутата бундестага действует до 2025 года. В последние месяцы в СМИ часто появлялись публикации о разногласиях Вагенкнехт с руководством ЛП. Она подвергала партию критике, в том числе за неоднозначную позицию по отношению к России и санкциям. Вагенкнехт заявляла, что Германии следует отменить ограничения против РФ, пока они не погубили экономику ФРГ.

«Санкции сделали энергию в Европе очень дорогой. Это решил не Путин, это решил Запад. Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства», — заявляла Вагенкнехт год назад.

Кроме этого она говорила, что конфликт на Украине спровоцировали США. По ее словам, Вашингтон заинтересован в сдерживании Москвы и Пекина, а не в сотрудничестве с ними. По мнению политика, именно в этом и заключается глупость американского руководства.

Немецкий политолог, председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар в беседе с NEWS.ru объяснил, почему «Альянс Сары Вагенкнехт» не является пророссийской партией. Он указал, что в политической программе организации отсутствует антироссийская риторика, но приоритеты расставлены в интересах Германии.

«Вагенкнехт раздражает двойная мораль, которая присуща немецким политикам — тыкать все время на Россию, а свое бревно в глазу не видеть. Она часто их за это критикует. Поэтому многие граждане к ней тянутся и понимают, что она права в этом отношении», — пояснил Рар.

Фото: Snapshot-photography/ T.Seeliger/Global Look Press В политической программе «Альянса Сары Вагенкнехт» отсутствует антироссийская риторика

Почему курс Вагенкнехт популярен у немцев

Экономическое и социальное положение в Германии ухудшается, подчеркнул Рар. Граждане страны, по его словам, недовольны перспективой спада в экономике и прочими проблемами, среди которых миграционный кризис, а также конфликты на Украине и в Палестине.

«Она очень критически относится к дальнейшему финансированию Германией военных расходов в рамках НАТО. Она против поставок вооружений Украине и другим странам. В ситуации неуверенности люди начинают протестовать против лидирующих и системных партии, начинают прислушиваться к тем, кто предлагает альтернативу. Сара Вагенкнехт ее и предлагает», — сказал Рар.

По его словам, политик уверена, что Германия не должна плестись в хвосте США и «плясать под дудочку» вашингтонской геополитики.

«Ее отец был персом, мать немка, она выросла в ГДР. У нее совсем другой менталитет и жизненный опыт, не как у западных политиков, которые выросли в трансатлантическом мире и преклоняются перед всем, что делают США. Она считает, что это неправильно. Вагенкнехт понимает, что нужно думать о более самостоятельной Европе в будущем. Все эти темы она хорошо транслирует в общество. За это ее уважают и любят», — подчеркнул Рар.

В Европе сейчас проявляется феномен под общим названием «суверенизм», рассказал NEWS.ru германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Именно эта политическая идеология, по его словам, сегодня востребована у многих немцев и граждан других европейских стран.

«Суверенизм — это стремление отстаивать суверенитет европейских государств. Он может быть как правым, так и левым. Правый суверенизм транслирует партия „Альтернатива для Германии“, которую также называют пророссийской. Левый — Сара Вагенкнехт», — объяснил Камкин.

Фото: Rainer_Droese/imago-images.de/Global Look Press Выступление Сары Вагенкнехт

Переманит ли Вагенхнехт избирателей «Альтернативы для Германии»

Вагенкнехт играет на электоральном поле «АдГ», считает Камкин. Многие немецкие политологи, по его словам, даже подозревают, что к созданию партии «Альянс Сары Вагенкнехт» приложило руку ведомство федерального канцлера, чтобы оттянуть голоса ультраправых.

«Борьба с „АдГ “ все больше приобретает черты черного пиара, не исключены даже попытки ее запрета. Против 22-летнего депутата баварского ландтага от этой партии была попытка завести дело за разжигание розни и признать экстремистским молодежное крыло „Альтернативы“. Подобные политические технологии кажутся вполне логичными. Но если отбросить подобную полуконспирологию, мы видим, что запрос на партию левого суверенизма в принципе давно зрел», — сказал Камкин.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что «Альянс Сары Вагенкнехт» специально создается старыми партиями в качестве компромиссного варианта для протестных избирателей с целью не допустить массовых волнений и формирования правительства во главе с «АдГ», которая становится все более популярна среди немцев.

«Госпожа Вагенкнехт настроена против поддержки Украины военной техникой и в целом выступает за добрососедские отношения с Россией. В этом плане наши позиции очень сильно пересекаются», — сказал Шмидт.

Фото: Julian Weber/dpa/Global Look Press Евгений Шмидт

Однако политик не считает, что «Альянсу Сары Вагенкнехт» удастся составить конкуренцию и отобрать голоса у «АдГ».

«В краткосрочной перспективе часть нашего электората может к ней уйти. Но в долгосрочной — нет никаких шансов, что этот проект все-таки состоится. Потому что партия, которая завязана на одного-единственного человека, не имеет никаких долгосрочных перспектив. К тому же мы знаем, что госпожа Вагенкнехт имеет, скажем так, вздорный и неуживчивый характер. Поэтому я очень сомневаюсь, что долго этот проект протянет», — заявил Шмидт.

Однако, по его словам, партия пока не зарегистрирована, поэтому рано рассуждать о ее рейтинге. Он также отметил, что поддержка правящей коалиции в Германии неуклонно падает.

«Пока социал-демократы, социалисты и зеленые не нашли выхода из создавшегося кризиса, есть определенного рода опасения, что коалиция развалится. Поэтому они сейчас ищут возможности как-то выбраться из вот этой своей предвыборной ямы», — добавил Шмидт.

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