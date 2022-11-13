В ФРГ рассказали, зачем США спровоцировали конфликт на Украине Депутат бундестага Вагенкнехт призвала Запад отойти от принципа «разделяй и властвуй»

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look press

Сара Вагенкнехт

Власти Соединенных Штатов хотят сделать Америку снова великой, поэтому Вашингтон и спровоцировал конфликт на Украине, заявила депутат бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт. По ее словам, идея стать единственной мировой державой не покидает США. Депутат также сказала, что Вашингтон заинтересован в сдерживании Москвы и Пекина, а не в сотрудничестве. В этом, заметила Вагенкнехт, заключается глупость американского руководства. Кроме того, она раскритиковала антироссийские санкции.

Санкции сделали энергию в Европе очень дорогой. Это решил не Путин, это решил Запад. Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства, — заметила депутат.

Она призвала Запад отойти от принципа «разделяй и властвуй».

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа. По словам дипломата, США разрабатывали план по блокировке «Северного потока» и «Северного потока — 2» задолго до начала российской операции на Украине.

Он добавил, что американский лидер не обладает возможностью видеть будущее. Он отметил, что все действия, которые предпринимают США, являются попыткой использовать экономику для достижения своих политических целей.