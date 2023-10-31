Депутат бундестага объяснил популярность пророссийского политика в Германии Депутат бундестага Шмидт: народ Германии против конфронтации с Россией

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Сара Вагенкнехт

Многие в Германии недовольны курсом нынешнего правительства, а именно конфронтацией с Россией и связанными с этим издержками, заявил NEWS.ru депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Евгений Шмидт. По его словам, руководитель новой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт как раз настроена против поддержки Украины военной техникой и в целом выступает за добрососедские отношения с Россией. Политик отметил, что в этом смысле ее программа сильно напоминает «АдГ».

Но в долгосрочной перспективе нет никаких шансов, что этот проект все-таки состоится. Потому что партия, которая завязана на одного единственного человека, не имеет никаких долгосрочных перспектив. К тому же мы знаем, что госпожа Вагенкнехт имеет такой, скажем так, вздорный характер, не уживчивый. Поэтому большие сомнения, что долго этот проект протянет, — заявил Шмидт.

Однако, по его словам, партия пока не зарегистрирована, поэтому рано рассуждать о ее рейтинге. Парламентарий предположил, что проект Вагенкнехт создается «старыми» партиями в виду того, что не получилось другими способами остановить восхождение «АдГ».

Ранее стало известно о стремительном росте рейтингов Вагенкнехт, которая 23 октября анонсировала создание собственной партии в Германии. По данным опроса, опубликованного изданием Bild, за неделю ее рейтинг поднялся с 12 до 14%, сравнявшись с правящей партией СДПГ.

Вагенкнехт заявляла, что США сами спровоцировали конфликт на Украине, и что Вашингтон заинтересован в сдерживании Москвы и Пекина, а не в сотрудничестве с ними.