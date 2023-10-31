Евросоюзу 30 лет: что его ждет — распад или стагнация Политолог Ярошенко предсказал выход из ЕС новых государств в ближайшие 10 лет

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1 ноября 1993 года принято считать днем рождения Европейского союза (ЕС). В это день официально вступил в силу Маастрихтский договор, завершивший процесс объединения наиболее экономически развитых стран Европы. Удалось ли европейцам построить крепкое союзное здание, какие достижения и неудачи постигли ЕС за эти 30 лет, какие перспективы ждут объединение — в материале NEWS.ru.

В чем суть Маахстрихтского договора

Маастрихтский договор подписали Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. Они стремились усилить экономическую интеграцию и снизить политическую напряженность в Европе после окончания холодной войны.

Согласно документу, экономика ЕС должна была строиться вокруг единой для всех его участников валюты, получившей наименование «евро». Более того, предусматривалась организация Европейского Центробанка — единственного органа, санкционирующего денежную эмиссию.

Какие выгоды получили жители Евросоюза

Маастрихтский договор предусмотрел и единое гражданство: каждый человек, зарегистрированный в стране — члене ЕС, стал гражданином Европейского союза и получил право свободного перемещения и проживания на его территории.

Подписание этого соглашения стало важным достижением для простых европейцев, рассказал NEWS.ru научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, жители Европы ощутили себя частью единого пространства со своими правилами.

«Жить в нем во многих отношениях достаточно комфортно. Это касается удобств, связанных с ведением бизнеса, с разными проектами в сфере образования, науки, культуры и многих других. С этой точки зрения проект Европейского союза удался», — сказал Соколов.

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press Граждане Евросоюза вправе свободно перемещаться и проживать в любой стране ЕС

Какие требования предъявляются к странам — участницам ЕС

Несмотря на новые экономические возможности, во многих государствах Европы ратификация Маастрихтского договора проходила с трудностями. Прежде всего это касалось Франции и Великобритании. А датчане на референдуме вообще отказались поддержать идею объединения. Только после того как Европейский совет пошел на ряд уступок, касающихся оборонной политики, в Дании на повторном голосовании согласились присоединиться к ЕС.

Страны, подписавшие документ, должны были соответствовать определенным критериям, прежде всего экономического характера. В частности, разница в темпах инфляции в рамках Евросоюза не могла быть выше 1,5%. Кроме того, бюджетный дефицит не должен превышать 3%, а госдолг — 60% от ВВП. Также на протяжении двух лет, предшествующих вступлению в ЕС, потенциальный член Союза не должен был девальвировать свою валюту, а курс ее обмена не мог выходить за рамки колебаний, которые устанавливаются единой валютной системой.

В европейских странах по-разному оценивали идею интеграции и преследовали различные цели, заключая Маастрихтский договор, объяснил NEWS.ru заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Главным достижением, по его мнению, было создание общего рынка и недопущение новой войны между членами Еврозоны.

«Этого, безусловно, удалось добиться. Но были те, кто считал главной целью превращение ЕС в новый полюс силы, в европейскую федерацию, которая была бы сопоставима по своей мощи с США, Китаем, Россией и другими центрами силы. Этого достичь не удалось. За последнее время Европа очень сильно деградировала в плане своей субъектности в международных отношениях. Она превратилась в периферию Соединенных Штатов», — подчеркнул Суслов.

К чему привело расширение Евросоюза

Если изначально в ЕС вошло 12 государств, то через 20 лет, к лету 2013 года Евросоюз уже насчитывал 28 членов. Однако после Brexit в начале 2020 года на одно государство — Великобританию — в нем стало меньше. Дмитрий Суслов считает, что расширение оказало крайне неоднозначное воздействие на международное объединение: привело ЕС к еще большей потере субъектности и конфронтации с Россией.

«Многие видели в этом расширении объединение Европы. Но этого не произошло. Случился раскол и размежевание всего региона. Расширение Евросоюза на восток похоронило Большую Европу и идею общего дома от Атлантики до Урала», — сказал Суслов.

Россия могла стать еще одной опорой Большой Европы, отметил эксперт. Однако надежды, что Москва могла на практике стать «равноправным партнером» Европейского союза, оказалось фантомом.

«Расширение неизбежно столкнуло Европейский союз и Россию друг с другом, спровоцировало первый и второй украинские кризисы, перечеркнуло внутреннюю гетерогенность ЕС и возможность его превращения в независимую геополитическую единицу. В него вошли Польша и страны Балтии, которые ориентированы на Вашингтон в гораздо большей степени, чем на Брюссель. Вот такие неоднозначные итоги», — подчеркнул Суслов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Достижением ЕС является создание общего рынка в Европе и недопущение войны между членами союза

Во что вылилась конфронтация Москвы и Брюсселя

Отношения России и Европейского союза сегодня находятся на низшей точке, отметил Артем Соколов. Он добавил, что это произошло еще до начала специальной военной операции на Украине, а нормализации диалога в ближайшем будущем не предвидится.

«Антироссийская риторика на уровне евробюрократии время от времени воплощается в принятие конкретных политических решений и не встречает сопротивления на уровне национальных правительств ЕС. Уровень Брюсселя и евробюрократии будет выступать спойлером в отношении любых инициатив, направленных на нормализацию диалога с Россией. Это касается как Евросоюза в целом, так и отдельных его членов», — отметил Соколов.

Произойдет ли распад Евросоюза

Приблизительно через 10 лет ослабление политической мировой гегемонии США может стать причиной возникновения раскола в ЕС, считает политолог Алексей Ярошенко. Однако он не согласен с мнением, что Европа может дать трещину из-за антироссийских санкций, которые нанесли ей больший ущерб, нежели самой России.

«Трещина в Евросоюзе появится не в результате санкционного давления, а вследствие ослабления гегемонии американцев на европейском пространстве. Вот после этого ЕС обязательно даст трещину. В перспективе 10 лет, скорее всего, будут наблюдаться серьезные деконсолидационные тенденции в Европейском союзе», — спрогнозировал ситуацию эксперт.

Он пояснил, что Европу ждут прецеденты, аналогичные Brexit, с выходом из объединения новых государств. По словам политолога, ослабление гегемонии США, в свою очередь, будет обусловлено провалом по многим внешнеполитическим направлениям, что вызовет внутреннюю дестабилизацию уже в самих США.

Однако Дмитрий Суслов не считает, что международную организацию ждет распад в обозримой перспективе.

«Мне кажется, что Европейский союз будет трансформироваться. Возможно, будет слетать налет этой политической интеграции. Одним из вероятных сценариев является возвращение Европейского союза именно к экономической интеграции, чтобы быть общим рынком, пространством четырех свобод: рабочей силы, товаров, услуг и капитала», — сказал Суслов.

По его мнению, есть и другие, но менее вероятные сценарии развития событий вокруг объединения.

«Другой сценарий сейчас продвигается канцлером Германии Олафом Шольцем — это Европейская конфедерация. Формально оставаясь Евросоюзом, он превращается в протогосударство, где страны-члены теряют последние остатки суверенитета. Третий сценарий — это стагнация», — заключил Суслов.

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