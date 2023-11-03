ВМС США впервые возглавила женщина: кто такая адмирал Лиза Франкетти Главой ВМС США впервые в истории страны назначена женщина

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат США назначил адмирала Лизу Франкетти на пост главы американских военно-морских сил

Сенат США назначил адмирала Лизу Франкетти (Lisa Franchetti) на пост главы американских военно-морских сил (ВМС). Она стала первой женщиной на этой должности за всю историю страны. Люди, знающие ее лично, утверждают, что адмирал обладает всеми необходимыми качествами и подходящим опытом для этой работы. Что известно о жизни Франкетти и как ей удалось достигнуть таких исторических высот — в материале NEWS.ru.

Как Франкетти назначили на новую должность

Министр обороны США Ллойд Остин опубликовал на официальном сайте Пентагона заявление, в котором рассказал о кадровых перестановках в военных силах США.

«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франкетти главой операций ВМС», — отметил Остин. Глава военного ведомства также отметил, что адмирал на протяжении десятилетий служила своей стране, и выразил уверенность в том, что она и впредь останется «великим лидером военных сил» и продолжит решать важные вопросы национальной безопасности.

Кандидатуру Франкетти на пост главы ВМС предложил в июле президент США Джо Байден. Тогда американский лидер подчеркнул, что на протяжении всей своей карьеры адмирал демонстрировала обширный опыт как в оперативной, так и в политической сферах.

Ее кандидатура была одобрена 95 голосами против 1. Один из республиканцев пытался заблокировать ее назначение в знак протеста против политики Пентагона в отношении абортов.

До момента официального назначения Франкетти занимала пост исполняющего обязанности главы ВМС. Она также вторая в истории женщина, дослужившаяся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США. Повышение также делает ее первой женщиной — членом Объединенного комитета начальников штабов.

Фото: IMAGO/Global Look Press В июле кандидатуру Франкетти на пост главы ВМС предложил президент США Джо Байден

Как Франкетти начинала свою карьеру

59-летняя Франкетти родилась в Рочестере (штат Нью-Йорк). На сайте Пентагона сообщается, что она прошла обучение по программе подготовки офицеров резерва ВМС в Северо-Западном университете, где получила в 1985 году степень бакалавра наук в области журналистики. Она мечтала стать журналистом, освещающим события на Ближнем Востоке.

Но в 1981 году, во время профориентации первокурсников, произошло событие, изменившее ее планы на жизнь. Тогда она встретила группу студентов Корпуса подготовки офицеров запаса (ROTC) ВМС, которые играли в футбол.

«Они сказали: „Мы могли бы давать вам 100 долларов в месяц, и, возможно, вы могли бы получить стипендию в следующем году, если бы присоединились к ROTC“, — вспоминала Франкетти. — Меня отвезли в их офисное здание на Хейвен-стрит, где я поговорила с лейтенантом, который рассказал мне, какой замечательный у США флот. Следующим делом я записалась туда и получила свою форму и несколько книг. Так все и началось».

Франкетти также училась в Военно-морском колледже и получила степень магистра организационного менеджмента в Университете Феникса.

Как Франкетти мешал ее гендер

Бывшей студентке факультета журналистики ростом 5 футов 2 дюйма (157,5 см) было чуть больше 20 лет, когда она получила свое первое назначение — руководить группой из 67 человек, включая трех главных старшин, во вспомогательном инженерном дивизионе корабля Shenandoah.

«У нас была отличная средиземноморская дислокация и самая высокая оперативная эффективность оборудования, которую они видели за долгое время. Наш главный инженер был не в восторге от присутствия женщин на флоте или в его отделе. Но я считаю, что результаты работы подразделения и то, что мы смогли сделать как команда, изменили его мнение о службе женщин на кораблях», — рассказывала Франкетти.

Хотя до 1993 года женщинам не разрешалось служить на боевых кораблях, Франкетти говорит, что в начале службы это был единственный случай в ее военно-морской карьере, когда она почувствовала, что ее воспринимают «странно».

Фото: IMAGO/Global Look Press Согласно информации в американской прессе, Франкетти получила большой опыт во время военных столкновений в Корее в 2014 году

Как Франкетти набралась опыта в Корее

Согласно информации в американской прессе, Франкетти получила большой опыт во время военных столкновений в Корее в 2014 году.

«Контр-адмирал Лиза Франкетти поддерживает Военно-морские силы США в Корее в состоянии боевой готовности, тесно сотрудничая с ВМС Республики Корея в целях укрепления безопасности в регионе», — писал тогда журнал Northwestern.

Сама Франкетти видела тогда свою основную задачу в укреплении прочного союза между США и Южной Кореей, а также расширении партнерства в области обороны.

«Наша задача номер один — быть готовыми к решению любых задач по защите Корейского полуострова, — заявила тогда Франкетти — Союз США и РК готов сражаться сегодня, если сдерживание не сработает».

Что делала Франкетти на Ближнем Востоке

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп пригрозил перейти к решительным действиям для уничтожения сирийских объектов по производству химического оружия. Франкетти, которая в то время была уже трехзвездным адмиралом, получила задание от руководства Пентагона нанести удар по кораблям Сирии, находившимся в европейских водах.

Франкетти и ее подчиненные из Шестого флота ВМС США успешно использовали новую подводную лодку «Джон Уорнер» для обстрела Сирии из Восточного Средиземноморья.

«Там были серьезные проблемы, — рассказывал адмирал в отставке Джеймс Фогго, в то время командующий военно-морскими силами в Европе и непосредственный начальник Франкетти, в интервью Defense News. — После этого мы все вздохнули с облегчением, потому что все элементы этой ударной миссии, которой руководил президент, были выполнены: цели были уничтожены, минимальный сопутствующий ущерб, русские не были вовлечены в это, Асаду послали мощный сигнал».

Фото: IMAGO/Global Look Press Вице-адмирал в отставке Нора Тайсон заявила, что Франкетти, вероятно, один из лучших, всесторонне развитых офицеров

Какая Франкетти по характеру

Вице-адмирал в отставке Нора Тайсон заявила, что Франкетти, вероятно, один из лучших, всесторонне развитых офицеров. По ее словам, это потому, что у нее есть опыт работы с союзниками США по всему миру и лидерские качества.

По словам ее подчиненных, Франкетти обладает уверенностью в себе, амбициозностью и интеллектом, которые можно ожидать от человека, добившегося столь многого, но при этом в ней нет ни капли отстраненности, которая иногда свойственна людям, достигшим вершин в своей профессии.



«Ей невероятно комфортно с тем, кто она есть, — рассказывала сотрудница службы протокола штаба Франкетти в Сеуле Дженнифер Грихальва. — Она полна энтузиазма, очень позитивна и увлечена своим делом. Она хочет поделиться своей страстью. И у нее невероятное внимание к деталям».



В офисе Франкетти в Сеуле была памятка, в которой отражалась философия командования адмирала. Она напоминала своим подчиненным, что честность, люди, командная работа и ответственное отношение к делу — все это имеет первостепенное значение.

Франкетти часто повторяет: «Всем людям, которые отбираются для работы здесь, оказывается большое доверие, поскольку перед ними стоят очень важные задачи».



По словам коллеги Франкетти по ВМС РК вице-адмирала Чон Хо Суба, она «внесла существенный вклад в развитие боевых возможностей ВМС РК. Она демонстрирует экспертные знания в области военной тактики, операций и стратегии».

Что известно о личной жизни Франкетти

Лиза Франкетти замужем за Джеймсом Зивертом, вместе с которым воспитывает дочь Изабель. Из-за того, что адмирал ВМС США почти не рассказывает о своей личной жизни, подробностей о ее семье в открытых источниках нет.

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