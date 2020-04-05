Коронавирус нашли у семерых россиян в Таиланде

Коронавирус был обнаружен у семи россиян, находившихся в туристических провинциях Таиланда Чонбури и Пхукет. Об этом свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при Минздраве страны.
Среди заболевших один 48-летний мужчина и шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет. Четверо граждан находятся в Чонбури, остальные на Пхукете.
Также, по информации Минздрава Чонбури, коронавирус нашли у российского мальчика в возрасте девяти лет. Однако, согласно общей базе данных, девятилетний мальчик является гражданином Таиланда.
Такая же ситуация у 34-летней женщины, числящейся по базе Минздрава гражданкой Казахстана, а по общей — России.
Как ранее писал NEWS.ru, российские дипломаты обратились к гражданам РФ, которые не смогли вылететь из Таиланда, с просьбой продлить сроки действия медицинской страховки. Это необходимо сделать из-за распространения коронавирусной инфекции, а также из-за высоких цен на медицинские услуги в Таиланде.
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