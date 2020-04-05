Коронавирус нашли у семерых россиян в Таиланде

https://static.news.ru/photo/29c51974-7707-11ea-b91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vachira Kalong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус был обнаружен у семи россиян, находившихся в туристических провинциях Таиланда Чонбури и Пхукет. Об этом свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при Минздраве страны.

Среди заболевших один 48-летний мужчина и шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет. Четверо граждан находятся в Чонбури, остальные на Пхукете.

Также, по информации Минздрава Чонбури, коронавирус нашли у российского мальчика в возрасте девяти лет. Однако, согласно общей базе данных, девятилетний мальчик является гражданином Таиланда.

Такая же ситуация у 34-летней женщины, числящейся по базе Минздрава гражданкой Казахстана, а по общей — России.

Как ранее писал NEWS.ru, российские дипломаты обратились к гражданам РФ, которые не смогли вылететь из Таиланда, с просьбой продлить сроки действия медицинской страховки. Это необходимо сделать из-за распространения коронавирусной инфекции, а также из-за высоких цен на медицинские услуги в Таиланде.