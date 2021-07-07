Корабль ВМС Испании вошёл в Чёрное море

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Корабль Военно-морских сил Испании вошёл в Чёрное море. Об этом сообщает РИА Новости.

В национальном центре управления обороной отметили, что Черноморский флот приступил к слежке за судном.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании, — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно вошло в Чёрное море для участия в военных учениях НАТО Sea Breeze 2021.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика», заявил, что причерноморские государства должны быть более активными для сохранения безопасности в регионе и свободы судоходства.