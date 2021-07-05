Зеленский призвал обеспечить свободу судоходства в Чёрном море

Причерноморские государства должны быть более активными для сохранения безопасности в регионе и свободы судоходства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости.

Выступая на форуме «Украина 30. Международная политика», глава государства уделил особое внимание противодействию новым вызовам безопасности в Черноморском регионе.

Только усиление наших лидерских позиций в Черноморском регионе позволит сохранить спокойствие в регионе, безопасность и свободу судоходства, — подчеркнул украинский лидер.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.

Ранее представитель главного управления разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий отметил, что Россия задействовала весь состав Черноморского флота из-за военных учений Sea Breeze 2021.