Коц высмеял новый пакет помощи ВСУ от США: что пишут военкоры 7 сентября

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

Обстановка в Харьковской области, применение ФАБ на западе ДНР, выход к первой линии обороны ВС РФ у Работино, деньги Киеву от США — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Алехин рассказал об обстановке между Харьковом и Белгородом

«На нашем направлении по-прежнему неспокойно — продолжаются обстрелы населенных пунктов в Белгородском приграничье, применяется артиллерия, а также дроны, дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа. Здесь, кстати, отмечу одну деталь: активно помогают нашим средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы наши беспилотники. Они засекли координаты вражеского беспилотника, оперативно передали нашим пэвэошникам, и беспилотник был сбит», — отметил полковник запаса.

«Адекватный харьковчанин» также отметил, что Киев распространяет информационный фейк о том, как «ВС РФ сбрасывают в окопы бойцов ВСУ боеприпасы с газом и химическими веществами».

«Вэсэушники вынуждены покидать окопы и тут же попадают под обстрелы российской артиллерии. Вот такой вброс они делают и особо подчеркивают при этом, что запрещено всевозможными конвенциями, в частности, подписанными в 97-м году, о запрещении использования химического оружия на поле боя», — подчеркнул он.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Помимо этого, полковник запаса рассказал, что между Харьковом и Белгородом украинская тероборона оборудует блиндажи и устанавливает минные поля.

«Так вот, здесь задействованы жители местных населенных пунктов. Платят деньги. Есть люди, скажем так, уже среднего и пожилого возраста, не работающие, увлекающиеся спиртными напитками, и для них заработать пусть небольшую сумму — это удача. И только за это они выполняют такие задачи. Часто взвода и роты теробороны готовят из местных жителей, которые не попали под мобилизацию и которые, скажем так, остро нуждается в деньгах, вот такая особенность», — добавил эксперт.

Александр Ходаковский привел данные о происходящем в западной части ДНР

«Напряжение на участке Новодонецкое — Новомайорское не спадает. Со стороны противника ведется очень плотный артиллерийский огонь — наши отвечают, но дальности не позволяют дотянуться до огневых позиций противника. Противник несет потери в живой силе и технике, но упорно продолжает накатывать. Некоторые наши позиции разобраны снарядами настолько, что полностью утратили свою функциональность. Наша пехота периодически отходит на запасные, но в периоды относительного затишья возвращается на исходные позиции и старается восстанавливать, но времени, как правило, не хватает», — сообщил он.

По информации замглавы Росгвардии в ДНР, ВСУ не применяют авиацию.

«С нашей стороны вчера была авиаработа — отрабатывали передний край ФАБ. Ввиду тесного соприкосновения нас и противника существует высокий риск „дружественного огня“ — летчики осторожничают», — добавил Ходаковский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СУ-34 ВКС России

«Военная хроника» опровергла, что ВСУ вышли к первой линии обороны ВС РФ в Запорожской области

«Спутниковые снимки участка Работино — Вербовое, где сейчас идут самые активные бои, примечательны сразу по нескольким причинам. Во-первых, на них хорошо видно, что никакого выхода к первой линии обороны ВС РФ на этом участке нет. Наиболее активная работа артиллерии сосредоточена практически там же, где ВСУ перемещались месяц назад. Во-вторых, судя по плотности огня и местам, где пытаются сосредоточиться украинские войска, передвигаться подразделения ВСУ могут в лучшем случае в серой зоне, на площади примерно 105–110 кв. км», — отметили авторы канала.

Сообщается, что ВСУ также не смогли «вклиниться в линию обороны Вербового с севера, поэтому единственным маршрутом движения туда для украинской армии стала дорога Т-0803, которая находится под огневым контролем ВС РФ».

«Двигаться через посадки не выходит: как только на позиции заводят подразделения, наносится артиллерийский удар. Как и в начале наступления три месяца назад, вся активность ВСУ по-прежнему жестко привязана к использованию асфальтированных дорог. Нет дорог — нет продвижения. Кроме того, стоит обратить внимание, что спутники США и стран НАТО, с помощью которых и получены эти изображения, не дали ВСУ преимущества в тактике, как это планировалось изначально», — добавил источник.

Александр Коц: «Что такое миллиард для Украины»

Власти США выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, заявил 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Украинцы так носятся с этим новым пакетом помощи, как будто это прям „ярд“ победы. Миллиард, если что, это 10 раз по 100 миллионов. А экс-министр обороны Украины Резников на днях говорил, что Киев в сутки на войну тратит 100 миллионов долларов. То есть условно денег этих хватит на 10 дней. При том, что не все они выделены, собственно, на войну», — отметил Коц.

Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

По его словам, на вооружение и военную технику из запасов Министерства обороны США выделено только 175 миллионов.

«Еще 100 миллионов долларов для поддержки долгосрочных военных потребностей. А все остальное — на гуманитарку, разминирование, поддержку правоохранительных органов по восстановлению правопорядка и борьбу с коррупцией. В общем, новые красивые бусики. С ними помирать веселей. В радиоактивной дымке уничтоженного склада урановых снарядов», — добавил журналист.

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