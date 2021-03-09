Климкин заговорил об «определённом сигнале» Киеву от США

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Власти США посылают Украине «определённый сигнал», призывая «заканчивать имитировать борьбу с коррупцией», рассказал экс-глава МИД европейской страны Павел Климкин в разговоре с журналистами.

По его словам, именно это Белый дом пытается донести до Киева. Возможно, он имел в виду недавний допрос в СБУ политика и кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Следственные действия связаны с делом о государственной измене.

Бывший министр иностранных дел также затронул тему двойного гражданства, особенно для представителей национальных меньшинств, компактно проживающих на приграничных территориях. По его словам, данная проблема является вопросом государственной важности, передаёт портал «Обозреватель».

Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект, предполагающий легализацию двойного гражданства. Согласно документу, украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт. Многие украинцы уже имеют гражданства других стран, и подобная норма поможет вывести их из тени.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о своём желании провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что готов индивидуально встретиться с руководителем каждой из стран — участниц «нормандской четвёрки». В настоящее время осуществляется подготовка к встрече лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины. Однако Зеленский допустил, что она может не состояться, и в этом случае он готов лично пообщаться с каждым из коллег в отдельности.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «серьёзных шагах» по отношению к России из-за Донбасса дипломатической подготовкой к военной провокации. Киев не учитывает решительной позиции Москвы по этому вопросу.