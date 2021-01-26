Законопроект о двойном гражданстве на Украине внесли в Раду

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Депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины законопроект, предполагающий легализацию двойного гражданства. Согласно документу, украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт.

Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины, — рассказал в ходе брифинга один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда.

Он отметил, что многие украинцы уже имеют гражданства других стран и подобная норма поможет вывести их из тени.

Проект закона также содержит норму о двойном гражданстве с Россией. Однако для людей с паспортами государств, которые признаны украинскими властями странами-агрессорами (Россия признана такой страной), существует ограничение в избирательных правах: они не могут голосовать на выборах и выдвигать свою кандидатуру, пока соответствующий статус государства не будет отменён, передаёт ТАСС.

Накануне эксперты сообщили о заметном росте спроса россиян на оформление иностранного гражданства или вида на жительства. Во время пандемии коронавируса такие документы фактически заменили людям въездные визы.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала, что желающих получить российское гражданство станет намного больше. Она пояснила, что прогнозируемый рост популярности гражданства РФ связан со вступившими в силу 24 июля 2020 года поправками в закон «О гражданстве РФ», которые упрощают процедуру получения российского паспорта.