Европа и США отмечают День победы над фашистской Германией 8 мая. День, когда принято вспоминать подвиги ветеранов Второй мировой войны, в этом году был омрачён пандемией COVID-19. И тем не менее это стало лишним поводом оказать ветеранам поддержку. На какие льготы и социальную помощь могут рассчитывать участники Второй мировой войны на Западе?

Пандемию коронавируса называют худшим кризисом со времён Второй мировой войны, поэтому неудивительно, что люди, её заставшие, сравнивают нынешнюю ситуацию с теми годами.

Я всё ещё помню продуктовые карточки во время войны, такие маленькие талоны, которые моя мать клала под книги, — рассказал в беседе с британской газетой Independent 79-летний Аллан Картер. — Не думал, что когда-нибудь в этой стране случится нечто подобное. Мне очень жаль людей, которым не хватает еды.

Картер, как и многие люди его возраста в Великобритании, не выходит из дома из-за коронавируса и полагается на помощь волонтёров, которые приносят ему продукты, а также «на одних очень хороших соседей».

Для тех, кто участвовал в военных действиях, в Великобритании предусмотрено больше льгот, чем для простых пенсионеров. Так, им положены льготная медицинская страховка, специальная пенсия и в некоторых случаях возмещение расходов на путешествия, если они связаны с посещением военных кладбищ и мемориалов.

Jon Super/Global Look Press

То же можно сказать об американских ветеранах. Наиболее социально уязвимым из них выплачивают специальные пенсии. В целом же в США, как и во многих странах Запада, пособие по старости состоит из отчислений, которые работник делал в течение жизни. Но помимо честно заработанной пенсии, ветеранам в США полагается лечение в специальных медицинских центрах, субсидии на покупку жилья, курсы профессиональной переподготовки и компенсация затрат на похороны. Отличие льгот ветеранов Второй мировой состоит только в том, что они могут рассчитывать на бесплатное лечение от последствий радиационного облучения, полученного во время боевых действий.

В целом же в странах Запада ветераны Второй мировой войны получают такие же льготы, как и другие участники боевых действий, и набор их практически не отличается. Главное отличие, пожалуй, состоит в том, что ветеранов Второй мировой ценят как однозначных героев, а участники, например, войны во Вьетнаме жалуются на пренебрежение к себе.

Но поводы для недовольства находят и участники борьбы с фашистами. Так, американский Комитет ветеранов Второй мировой войны пожаловался , что Конгресс США не выделил ничего на празднование 75-летней годовщины победы над нацистской Германией. В то же время, как указано в сообщении комитета, в 2013 году Пентагон потратил $7,5 млн на торжества, приуроченные к годовщине Корейской войны, а Конгресс отрядил $300 млн на 13-летнюю программу, посвящённую войне во Вьетнаме.

Alfredas Pliadis/Global Look Press

Спустя 75 лет после победы над гитлеровской Германией бывшие солдаты союзных войск продолжают одерживать победы, только уже над коронавирусом. Например, в Канзасе, где 99-летний ветеран Второй мировой Макс Девис сначала заболел, а потом вылечился от COVID-19. Сам он, впрочем, не считает себя героем, хотя и получил от друга шуточную медаль за победу над болезнью.

Я воин, а не нытик, — заявил Девис, выписавшись из больницы. — И я стараюсь не беспокоиться о таких вещах.

Аналогичная история случилась с 99-летним британцем Альбертом Чемберсом, который во время войны три года провёл в плену. Его внук в разговоре с BBC признался, что когда родственники узнали о болезни дедушки, они опасались худшего. Но удачное выздоровление Чемберса, по его мнению, показывает, что любой человек может справиться с этой болезнью.