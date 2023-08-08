Как Нигер стал колонией Франции и боролся за свободу

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Военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и захвате власти. Франция приостановила помощь в связи с госпереворотом. Когда и как Нигер стал колонией Франции и как боролся за свободу?

Как Нигер стал колонией Франции

Нигер оказался под французским влиянием по итогам Берлинской конференции 1884 года, на которой европейские державы договорились о разделе континента. После этого начался период «эффективной оккупации» — принцип, по которому европейские страны могли добывать сырье в африканских колониях. Нигерийцы протестовали — первого посла Парижа в Нигере убили, Франция в ответ нанесла удары по африканской земле. После 1900 года Нигер вошел в состав Французской Западной Африки. Колониальные войска пресекали все бунты местных против французов.

До середины XX века Нигер оставался одной из колоний Франции. Африканская страна в начале 70-х поставляла Парижу почти 40% ядерного топлива, которое потребляют ее АЭС. Французы в ответ, как заявил Daily Storm ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Николай Щербаков, на протяжении десятилетий обеспечивали Нигер всем необходимым.

«Нигер занимает шестое место в мире по запасам урановых руд, и, по-моему, четвертое по объему поставок на международные рынки. Нигер, будучи монокультурным производством, добывая и предлагая на международные рынки только один вид сырья, он очень зависит от Франции, вообще от внешних партнеров. Страна возглавляет нижнюю часть всех списков среди бедных стран и более чем зависит от Франции», — объяснил он.

Военно-техническое сотрудничество с Парижем было главным для Нигера, в частности, во Франции проходили обучение африканские солдаты. На территории страны по сей день остаются французские базы.

Как постколониальный период привел к переворотам в Нигере

В 1958 президент Шарль де Голль предложил африканским колониям на выбор полную независимость, либо самоуправление в составе Франции. Нигер по результатам голосования стал автономной республикой Французского сообщества. Политические митинги были объявлены вне закона, депутатов от Африканского социалистического движения лишили мандатов, оппозиционные партии со временем были запрещены, их лидеры эмигрировали.

Пост первого президента Нигера занял Алхаджи Амани Диори. Он потребовал полного государственного суверенитета и в 1960 году провозгласил независимость страны. Последующие годы были отмечены политической нестабильностью и переворотами, которые преследуют страну по настоящее время.

27 июля 2023 года военные Нигера заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Лидер Франции Эммануэль Макрон объявил, что намерен обеспечить защиту граждан своей страны в Нигере и предупредил об ответе на любые атаки в сторону интересов Парижа. МИД республики в коммюнике сообщил о приостановке всей финансовой помощи Нигеру.

«Франция, с немедленным вступлением в силу, приостанавливает любую помощь в развитии и бюджетную поддержку Нигера. Франция требует безотлагательного возвращения к конституционному порядку во главе с президентом Мохамедом Базумом, избранным народом Нигера», — говорится в сообщении.

Политическая обстановка напрямую влияет на работу французских АЭС. Политолог Владимир Сергиенко считает, что Францию ждут проблемы уже осенью.

«Логистический запас „жирка“ у французов на 8–10 недель. За это время надо либо вторгнуться в Нигер, либо найти альтернативу. Для войны с Нигером нужны танки. Желательно колесные. А танки эти в другом месте. Не подумал Эммануэль», — добавил эксперт.

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