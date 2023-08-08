Внутренние разборки африканских стран не могут выйти на мировой уровень, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, ни у одной из сторон нет сил и средств для этого.

Масштабные боевые действия, большая война, в Африке невозможны. Внутренние разборки африканских стран не могут выйти на серьезный уровень: нет таких сил ни у одной из стран, нет таких армий, нет опыта, нет логистики и достаточного количества боеприпасов, оборудования. На данный момент конфликт может быть подогрет только Западом — Францией, США, — заявил Суконкин.