Блинкен: США будут добиваться возвращения власти правительству Нигера

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Вашингтон планирует добиваться возвращения власти правительству Нигера и мирного решения конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен президенту африканской страны Мохамеду Базуму. Блинкен будет продолжать держать связь с Базумом, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.

США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров, — сказано в документе.

Миллер добавил, что безопасность Базума и его семьи превыше всего. Вашингтон намерен искать мирное решение, при котором Нигер останется сильным партнером.

Ранее власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, которые были закрыты в связи с государственным переворотом в стране. Речь идет как о сухопутном, так и о воздушном сообщении.

Нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они также сообщили о введении комендантского часа на территории государства и приостановке работы всех учреждений. Границы африканского государства были закрыты.