Политолог предсказал Франции «жаркую» осень из-за проблем с ураном Политолог Сергиенко спрогнозировал осенние протесты во Франции из-за проблем с ураном

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Париж, Франция: протестующие собираются на площади Согласия во время спонтанной демонстрации

Францию нынешней осенью может захлестнуть волна социальных протестов на фоне грядущих сложностей в энергетической сфере, предположил в беседе с ИА SM.News политолог Владимир Сергиенко. Он подчеркнул, что около 60% урана, потребляемого французскими АЭС, поставлялось из Нигера, однако после госпереворота в этой западноафриканской стране экспорт радиоактивного сырья был приостановлен.

Макрон, осень будет жаркая. <...> Слезоточивого газа может не хватить, — сделал прогноз Сергиенко.

Он назвал Россию и Австралию и США возможными альтернативными поставщиками урана во Францию. Однако с Австралией у Пятой республики непростые отношения после скандала с подводными лодками, а американцы, скорее всего, будут продавать топливо по завышенным ценам, объяснил политолог.

Логистический запас «жирка» у французов на 8-10 недель. За это время надо либо вторгнуться в Нигер, либо найти альтернативу. <...> Для войны с Нигером нужны танки. Желательно колесные. А танки эти в другом месте. Не подумал Эммануэль, — иронично заметил эксперт.

Ранее началась эвакуация французских граждан из Нигера, где 27 июля произошел военный переворот. Власти Франции также работают над вывозом граждан и других европейских стран.