Францию нынешней осенью может захлестнуть волна социальных протестов на фоне грядущих сложностей в энергетической сфере, предположил в беседе с ИА SM.News политолог Владимир Сергиенко. Он подчеркнул, что около 60% урана, потребляемого французскими АЭС, поставлялось из Нигера, однако после госпереворота в этой западноафриканской стране экспорт радиоактивного сырья был приостановлен.
Макрон, осень будет жаркая. <...> Слезоточивого газа может не хватить, — сделал прогноз Сергиенко.
Он назвал Россию и Австралию и США возможными альтернативными поставщиками урана во Францию. Однако с Австралией у Пятой республики непростые отношения после скандала с подводными лодками, а американцы, скорее всего, будут продавать топливо по завышенным ценам, объяснил политолог.
Логистический запас «жирка» у французов на 8-10 недель. За это время надо либо вторгнуться в Нигер, либо найти альтернативу. <...> Для войны с Нигером нужны танки. Желательно колесные. А танки эти в другом месте. Не подумал Эммануэль, — иронично заметил эксперт.
Ранее началась эвакуация французских граждан из Нигера, где 27 июля произошел военный переворот. Власти Франции также работают над вывозом граждан и других европейских стран.