Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Нигер, Ниамей: демонстранты принимают участие в марше в поддержку заговорщиков в столице; справа мужчина держит табличку с надписью «Во имя нашего достоинства и нашей чести мы решили умереть!!!»

МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан из Нигера, передает Reuters сообщение дипведомства. Она начнется 1 августа. В ведомстве добавили, что власти Франции работают над вывозом граждан из других европейских стран.

Учитывая ситуацию в Ниамее, насилие против нашего посольства позавчера и тот факт, что воздушное пространство закрыто и наши граждане не могут покинуть его своими силами, Франция готовит эвакуацию своих граждан и других граждан Европы, которые хотят покинуть страну, — указано в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что он намерен обеспечить защиту граждан своей страны в Нигере. По его словам, любые атаки на интересы Парижа встретят незамедлительный ответ. Согласно статистическим данным, в настоящее время в Нигере насчитывается около 600 французских граждан.

Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией. Однако министр иностранных дел страны Катрина Колонна опровергла эти сообщения. По ее словам, Париж уверен в скором восстановлении конституционного порядка в Нигере. Единственным приоритетом для Франции остается обеспечение безопасности ее граждан, подытожила глава ведомства.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений.