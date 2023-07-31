Во Франции опровергли подготовку к военной интервенции в Нигер

Фото: Kira Hofmann/Global Look Press

Катрин Колонна

Париж не планирует военную интервенцию в Нигер, пишет BFMTV со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрины Колонны. Глава ведомства также выразила уверенность в скором восстановлении конституционного порядка в африканской стране.

Мы категорически отрицаем, это ложь... Наш единственный приоритет — это обеспечение безопасности наших сограждан, — заявила Колонна, отвечая на соответствующий вопрос.

Колонна также подчеркнула, что она уверена в возможности освободить и вернуть на пост президента Нигера Мохамеда Базума до окончания установленного Экономическим сообществом стран Западной Африки срока ультиматума и возможного размещения африканских военных сил на территории страны.

Ранее нигерийские военные объявили о свержении Базума. Президентская гвардия заблокировали дворец главы государства, где он находится до сих пор. Уточняется, что президент страны в безопасности, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров призвала стороны воздержаться от применения силы и начать мирный диалог. Дипломат выразила надежду, что внутриполитический кризис будет урегулирован в ближайшее время.

Вместе с этим Совет Безопасности ООН выступил против переворота в Нигере, потребовав от мятежников немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны.